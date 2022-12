Jeep Compass: in Brasile il SUV contestato per i troppi difetti

Il Pubblico Ministero Federale (MPF) e il Pubblico Ministero del Minas Gerais (MPMG) hanno avviato un’azione civile pubblica per costringere l’unità brasiliana del gruppo Stellantis a richiamare il SUV Jeep Compass, secondo un comunicato diffuso martedì. L’azione cita anche la Segreteria Nazionale della Traffico (Senatran) e il Sindacato, e chiede agli imputati il ​​risarcimento del danno morale collettivo nella misura di 50 milioni di reais.

Jeep Compass: in Brasile richiesto a Stellantis il richiamo e un risarcimento per i troppi difetti del SUV

Secondo i pm, ci sono “numerose denunce per difetti ricorrenti” della vettura, tra cui problemi all’impianto frenante ABS e guasti elettrici che causano “l’arresto totale del veicolo, anche in autostrada”. Stellantis ha affermato in un comunicato che “non ci sono problemi cronici o difetti di progettazione” nella Jeep Compass e che il SUV “ha già ricevuto diversi premi nazionali e internazionali, oltre ad essere risultato vincitore in molti confronti sulla stampa specializzata”.

Jeep Compass è da diversi anni uno dei SUV più venduti in Brasile. Dal 2018 a ottobre, il modello ha accumulato più di 295.600 unità immatricolate, secondo i dati dell’associazione dei concessionari di veicoli Fenabrave. Le autorità non hanno specificato quanti modelli sono stati coinvolti nella richiesta di richiamo.

La causa chiede inoltre che la società sia tenuta a riacquistare tutte le Jeep Compass prodotte dal 2018 in poi, soggette a interessi di mora e risarcitori. Attualmente l’auto viene venduta a prezzi che partono da circa 170 mila reais. Stellantis al momento nega tutto e dichiara che reagirà secondo quanto previsto dalla legge a tali accuse. Vedremo dunque quali novità arriveranno in proposito nei prossimi giorni dal Brasile per il gruppo Stellantis.

Ti potrebbe interessare: Jeep Wrangler Rubicon Xtreme Recon Edition 2023: solo 100 esemplari per questa versione speciale