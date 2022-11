Fiat Strada e Mobi dominano in Brasile a novembre

A due giorni dalla conclusione del mese di novembre, Fiat registra ancora una volta il dominio delle vendite nel mercato auto del Brasile. In questo momento Fiat Strada è il veicolo commerciale leggero più venduto nel paese, mentre Fiat Mobi è leader tra le auto. Il pickup compatto è risultato essere per l’ennesima volta il pickup più venduto a novembre con 8.239 unità immatricolate da giorno 1 a giorno 28 novembre.

Primo posto per Fiat Strada e Mobi in Brasile a novembre nelle vendite di veicoli commerciali e auto

Oltre al primo posto di Fiat Strada, come dicevamo si registra anche quello di Fiat Mobi tra le auto con 8.084 unità fino ad ora a novembre. Mentre il primo posto di Strada sembra quasi certo, quello della city car Mobi appare meno sicuro. Infatti al secondo posto troviamo la Hyundai HB20 con 334 unità in meno.

Fiat Argo compare in terza posizione, lasciandosi alle spalle il duo Chevrolet composto da Onix Plus e Onix. Si segnala inoltre l’ottava posizione di Fiat Cronos con oltre 6 mila unità immatricolate. Per quanto riguarda Fiat Pulse e Fastback i due SUV risultato essere rispettivamente la 17 esima e la 20 esima auto più venduta in Brasile a novembre con 3.242 e 2.748 immatricolazioni.

Come dicevamo poc’anzi nel segmento dei veicoli commerciali leggeri dominio incontrastato per Fiat Strada. Al secondo posto troviamo Toyota Hilux che però ha quasi la metà delle immatricolazioni del pickup della casa italiana: 4.211. Al terzo posto si piazza Fiat Toro con 3.025 unità immatricolate. Ricordiamo che il prossimo anno Fiat lancerà un terzo pickup che deriverà da Peugeot Landtrek e di cui al momento non si conosce ancora il nome ufficiale.

