Ferrari: per sostituire Binotto aveva pensato a Horner che avrebbe rifiutato

Pochi minuti fa è arrivata la conferma ufficiale dell’addio alla Ferrari di Mattia Binotto. Lo svizzero non dice addio solo alla sua posizione di Team principal ma decide di lasciare la scuderia di Maranello dopo 28 anni. Per il suo erede al momento si fanno molti nomi. Nelle ultime ore è anche arrivata la voce dall’Olanda che la scuderia del cavallino rampante avrebbe fatto una grossa offerta all’attuale numero uno di Red Bull Christian Horner che però avrebbe rifiutato.

Ferrari avrebbe contattato Christian Horner per il dopo Binotto, ma l’inglese avrebbe rifiutato

Secondo Fritz-Dieter Rencken, di Racing News 365, la Ferrari avrebbe contattato molte persone del ‘paddock’, tra cui Christian Horner al quale avrebbe fatto una succulenta proposta. Tuttavia sarebbe arrivato un rifiuto e il suo tra l’altro non sarebbe stato nemmeno l’unico no ricevuto dalla Ferrari. Del resto la posizione di team principal della scuderia di Maranello è una delle posizioni più delicate tra quelle presenti in Formula 1 e non tutti sono interessati a ricoprire un ruolo così sotto pressione.

In pole position rimane sempre Frederic Vasseur attuale boss di Alfa Romeo F1 Team. Nei giorni scorsi si era parlato anche del team principal di McLaren Andreas Seidl ma sembra improbabile. Ancora più difficile il ritorno alla Ferrari di Ross Brawn che pare intenzionato ad allontanarsi dalla F1. Nel frattempo si dice che Mattia Binotto abbia già ricevuto quattro proposte da team di Formula 1 tra cui Alpine e Aston Martin.

Binotto ha molti estimatori in Formula 1. Inoltre essendo stato per quasi tre decenni nella scuderia italiana ha molti dati ed esperienze da condividere. Vedremo dunque nei prossimi giorni che novità arriveranno dalla Ferrari a proposito dell’erede di Mattia Binotto.

