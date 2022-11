Fiat e il mistero delle 10 nuove auto per il futuro

Nel corso di una recente intervista rilasciata al magazine inglese Autocar, il CEO di Fiat Olivier Francois ha detto che la sua casa automobilistica nei prossimi anni lancerà 10 nuove auto e ne lancerà 5 nei prossimi 5 anni. La dichiarazione riportata dal media inglese ha lasciato forti perplessità, come giustamente fatto notare dal sito Passione Auto Italiane.

Fiat lancerà 10 nuove auto nei prossimi anni?

In effetti sembrano un po’ troppe 10 auto per Fiat, soprattutto considerando quanto dichiarato nei mesi scorsi dallo stesso Francois il quale aveva detto di non vedere una gamma troppo vasta di auto per la sua azienda che continuerà a concentrarsi sui modelli compatti.

Molto probabilmente il riferimento va anche a modelli regionali, quelli che per intenderci Fiat vende in un solo continente come avviene con molti modelli sudamericani, come Strada, Toro, Argo, Mobi, Cronos, Pulse e Fastback.

Ricordiamo che il prossimo anno Fiat dovrebbe far debuttare nella prima metà dell’anno un nuovo SUV compatto che sarà costruito su piattaforma CMP a Tychy in Polonia e che avrà molto in comune con Jeep Avenger a cominciare dalle dimensioni. Nel 2024 toccherà alla nuova Panda che sarà prodotta in Serbia e cambierà totalmente look. L’auto sarà ispirata alla concept Centoventi mostrata al Salone di Ginevra di qualche anno fa, sarà lunga 4 metri e sarà solo elettrica al 100 per cento.

Tra queste due auto si dice che ci sarà spazio anche per la nuova Fiat Topolino che tornerà nelle vesti di clone di Citroen AMI e dunque sarà un quadriciclo elettrico. Al pari di Citroen AMI sarà prodotta presso lo stabilimento Stellantis di Kenitra in Marocco sul quale di recente il gruppo automobilistico di Carlos Tavares ha annunciato un investimento da 300 milioni di euro per ampliare la produzione.

Infine nel 2025 dovrebbe toccare all’erede di 500X che forse si chiamerà Multipla e sarà un SUV di dimensioni maggiori totalmente elettrico e con un ottimo rapporto qualità prezzo. Francois nel corso della stessa intervista ha anche detto che Fiat non lancerà mai auto sportive, lussuose o molto grandi. Per il resto rimane il mistero su quali saranno questi 10 modelli.