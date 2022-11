Ferrari: Mattia Binotto si è dimesso da team principal, a breve l’ufficialità

Mattia Binotto dice addio alla Ferrari. Il team principal della scuderia del cavallino rampante avrebbe ufficialmente confermato le proprie dimissioni da numero uno del team di Maranello in F1. La notizia è stata data in anteprima da pochi minuti dal Corriere della Sera. A quanto pare l’ufficialità sarà confermata nelle prossime ore dalla stessa Ferrari.

Mattia Binotto: secondo il Corriere della Sera ad ore sarà ufficializzato l’addio del team principal alla Ferrari che si sarebbe dimesso

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, le voci sull’addio di Binotto provengono da fonte estera e sarebbero filtrate da fonti vicine all’entourage di Charles Leclerc. Ricordiamo che la voce dell’addio di Mattia Binotto si era già diffusa sul web nei giorni precedenti all’ultimo Gran Premio della stagione di Formula 1 ma la Ferrari aveva smentito le voci dicendo che erano prive di fondamento.

In precedenza si era detto anche che il posto di nuovo team principal potrebbe andare all’attuale numero uno di Alfa Romeo F1 Team Frederic Vasseur, ma anche in questo caso mancano ancora conferme ufficiali. Vedremo dunque nelle prossime ore che notizie arriveranno a proposito di questo clamoroso addio.

Nelle scorse ore Binotto aveva dato un 7.5 / 8 di voto alla stagione della Ferrari in F1 del 2021 ammettendo alcune difficoltà soprattutto a causa delle critiche esterne ma mettendo in evidenza i grandi progressi realizzati rispetto alla stagione precedente avendo superato la Mercedes in campionato.

Stavolta dunque sembra proprio arrivata al capolinea l’avventura dello svizzero nel team del cavallino rampante, in cui era stato nominato team principal dopo una lunga gavetta iniziata molti anni fa nel 1995 e partecipando all’epopea di Michael Schumacher sotto la presidenza di Luca Cordero di Montezemolo.