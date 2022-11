Mattia Binotto assegna alla Ferrari un 7,5/8 per la stagione 2022

Mattia Binotto ha dato al suo team Ferrari una valutazione molto positiva per la stagione 2022 che è stata definita nel complesso come un successo. Ad inizio anno c’era molta curiosità intorno alla Ferrari in vista della stagione 2022, il team cercava di tornare a lottare per la vittoria dopo la revisione regolamentare che la Formula 1 aveva subito. E la stagione non sarebbe potuta iniziare meglio per la Ferrari che ha vinto due delle prime tre gare, affermandosi come prima squadra da battere.

Mattia Binotto soddisfatto di come sono andate le cose per la Ferrari nel 2022

Ferrari, tuttavia, non è stata in grado di mantenere lo slancio, la strategia si è rivelata un particolare punto critico, così come l’affidabilità dei loro motori e dei piloti, a volte, con Charles Leclerc uscito di pista mentre era in testa al Gran Premio di Francia. La Scuderia è poi finita alla deriva facendosi nettamente superare dalla Red Bull e da Max Verstappen che hanno conquistato il doppio titolo, anche se la Ferrari ha conquistato la seconda posizione nel Campionato Costruttori, mentre Leclerc ha diviso i piloti della Red Bull nella classifica finale piazzandosi al secondo posto.

Binotto crede che nessuno si sarebbe aspettato che la Ferrari fosse così competitiva all’inizio della stagione, mantenendo un livello che li ha visti avere la meglio sugli otto volte campioni del mondo della Mercedes e vincere quattro gare durante la stagione. Binotto ha dato un voto di 7.5 / 8 alla sua squadra per quanto realizzato nel 2022.

Ferrari ha sicuramente dovuto sopportare molte critiche durante la stagione, Mattia Binotto ha affermato che questo è stato l’aspetto più difficile da affrontare in quanto forti critiche sono arrivate per qualsiasi errore commesso dalla Ferrari. Ha voluto poi elogiare il personale della Ferrari, citando il modo in cui la squadra si è ripresa dopo il 2021.

Ti potrebbe interessare: Secondo posto nel Mondiale Costruttori a rischio per Ferrari: le possibilità rimaste