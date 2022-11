Alfa Romeo Giulia e Stelvio non avranno mai versioni ibride

Il capo del prodotto di Alfa Romeo, Daniel Guzzafame, ha dichiarato ai media australiani che sta diventando sempre più difficile vendere auto come Alfa Romeo Giulia e Stelvio in alcuni mercati europei già a causa delle enormi tasse sui veicoli ad alte emissioni. Il dirigente della casa automobilistica del Biscione nel corso di questa intervista ha confermato che le attuali generazioni delle due vetture dello storico marchio milanese comunque non riceveranno mai versioni ibride e che con la futura generazione passeranno entrambe direttamente all’elettrico.

Alfa Romeo Giulia e Stelvio non avranno mai motori ibridi e passeranno direttamente all’elettrico con le future generazioni

La piattaforma Giorgio a trazione posteriore utilizzata dalle attuali Alfa Romeo Giulia e Stelvio non è stata progettata per supportare l’elettrificazione, e la sua riqualificazione sarebbe un costo significativo per un marchio sotto pressione da parte di Stellantis per ottenere profitti sempre maggiori.

Guzzafame ha confermato che Alfa Romeo non inserirà un PHEV nelle attuali auto. “Se vuoi avere un PHEV, allora dobbiamo riorganizzare completamente tutta la piattaforma, ma si tratta di una operazione molto costosa”, ha detto.

Il marchio “avrebbe potuto” montare un sistema mild-hybrid a 48V su Alfa Romeo Giulia e Stelvio con il loro aggiornamento di metà carriera, ma ha stabilito che le riduzioni delle emissioni di CO2 non erano abbastanza significative da giustificare l’aumento che avrebbe richiesto al prezzo delle due auto.

E dato che il marchio ha confermato che il 2024 vedrà il lancio dell’ultima nuova Alfa Romeo a combustione interna, Guzzafame ha affermato che le prossime Giulia e Stelvio saranno elettriche.

La nuova Giulia elettrica dovrebbe arrivare nel 2025 mentre Stelvio nel 2026. Le due auto saranno solo elettriche ma offriranno prestazioni di altissimo livello. Giusto qualche giorno fa il CEO Imparato aveva anticipato che la prima auto solo elettrica di Alfa Romeo avrebbe garantito prestazioni eccezionali con potenze fino a 800 cavalli per la versione Quadrifoglio. Si spera che già a partire dai prossimi mesi possano arrivare in proposito ulteriori novità.

Ti potrebbe interessare: La prima Alfa Romeo solo elettrica arriverà nel 2025 e sarà straordinaria