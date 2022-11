Fiat: tre novità importanti in Brasile nel 2023

In occasione della presentazione della nuova Fiat Pulse Abarth, la principale casa automobilistica italiana ha confermato 3 importanti anteprime per il prossimo anno. L’unico modello citato per nome è stato il nuovo Fiat Ducato. Il furgone rinnovato dovrebbe aprire il calendario dei lanci di Fiat nel 2023, con il suo debutto che dovrebbe avvenire nel primo trimestre del prossimo anno.

Fiat Ducato sarà il primo di tre lanci della casa italiana in Brasile nel 2023

L’attuale Fiat Ducato può essere acquistato in Brasile nelle configurazioni cabinato, furgone e passeggeri. Ci sono due opzioni per la lunghezza e il passo e due per l’altezza del tetto. Il motore è sempre lo stesso: 2.3 turbodiesel in grado di erogare 130 CV a 3.600 giri e 32,6 kgfm di coppia a 1.800 giri. Tali opzioni devono essere mantenute.

Per quanto riguarda le altre due novità previste dalla casa italiana in Brasile nel 2023, la seconda dovrebbe essere il restyling del pickup Fiat Strada che come vi abbiamo rivelato nei giorni scorsi avrà un nuovo motore turbo. Il modello essendo molto popolare nella versione attuale dovrebbe ricevere solo lievi aggiornamenti estetici.

La terza e ultima novità dovrebbe essere il debutto di Abarth 500 elettrica che come sappiamo tra tre giorni esatti sarà svelata. Infatti Abarth commercializzerà la sua nuova auto anche in America Latina. Nel 2023 invece non dovrebbero arrivare per Fiat vetture del tutto inedite.

La prossima grande novità è prevista per il 2024 e si dovrebbe trattare di un SUV di grandi dimensioni che si collocherà subito davanti a Jeep Commander nella gamma dei modelli che il gruppo Stellantis propone in Brasile. Questa sarà la nuova top di gamma della casa automobilistica torinese in America Latina e il modello dovrebbe essere prodotto a Goiana.

