Alfa Romeo Tonale Plug-In Hybrid Q4: debutta la nuova versione del C-SUV

Alfa Romeo ha presentato poco fa il nuovo Alfa Romeo Tonale Plug-In Hybrid Q4. Con questa nuova variante, si completa il lancio della gamma del Tonale, il modello con cui il Biscione ha fatto il suo ingresso nel mondo dell’elettrificazione mantenendo intatto il suo DNA.

La nuova versione rappresenta quella top di gamma e segna un nuovo capitolo nella Metamorfosi del marchio milanese, combinando efficienza e sportività ai massimi livelli: oltre 80 km nel ciclo cittadino, 600 km totali ed emissioni ridotte fino a 26g/km.

Alfa Romeo Tonale Plug-In Hybrid Q4: la gamma del C-SUV si amplia con una nuova variante

Il nuovo Tonale Plug-In Hybrid Q4 è un modello pensato per andare incontro alle esigenze del cliente, che oggi più che mai ricerca tecnologia, comfort e sicurezza anche in una vettura sportiva, oltre a prestazioni eccellenti.

Anticipa la direzione verso la quale si sta muovendo il concetto di sportività per Alfa Romeo. Inoltre, grazie ad un’abitabilità e roominess ai vertici della categoria, al comfort on board elevato, alla silenziosità di guida e alle emissioni ridotte, il nuovo modello è ideale per viaggiare da soli, in famiglia o con gli amici, garantendo la massima efficienza e affidabilità sia in città che nelle lunghe distanze.

Le doti stradali della versione ibrida plug-in con trazione integrale Q4 sono best in class e la tecnologia di bordo e la connettività la rendono l’Alfa Romeo più tecnologica di sempre. Qualità e cura dei dettagli si uniscono alle caratteristiche dinamiche con l’obiettivo di reinventare la sportività nel ventunesimo secolo.

Lo storico logo del Biscione viene reinterpretato per sottolineare il percorso di elettrificazione del marchio: l’elegante elettro-biscione serigrafato sul voletto posteriore sinistro caratterizza il Tonale ibrido plug-in e viene enfatizzato dai vetri privacy.

Questa nuova versione rappresenta una pietra miliare nel percorso “zero to zero” del brand di Stellantis, che lo porterà dall’essere 0% elettrico a inizio 2022 a diventare un marchio a zero emissioni nel 2027, quando l’intera gamma sarà totalmente elettrifica. Non solo, concentrando questa evoluzione in soli cinque anni, la casa automobilistica di Arese si posiziona nel settore automotive come l’azienda più veloce a raggiungere la carbon neutrality.

Sotto il cofano c’è un gruppo propulsore ibrido plug-in da 280 CV

Grazie alla nuova motorizzazione Plug-In Hybrid Q4, il nuovo Tonale assicura la massima efficienza e sostenibilità con sistemi di elettrificazione concepiti per essere al servizio del marchio. In particolare, il sistema Plug-In Hybrid Q4 da 280 CV rappresenta l’eccellenza in termini di prestazioni e autonomia.

L’avanzato sistema ibrido combina un motore turbo benzina a quattro cilindri da 1.3 litri, un cambio automatico a 6 rapporti (che fornisce trazione alle ruote anteriori) e un powertrain elettrico in grado di erogare una potenza di picco di CV (90 kW) e una coppia di 250 Nm al posteriore.

La batteria agli ioni di litio da 306V con capacità di 15,5 kWh offre un’autonomia in modalità 100% elettrica di oltre 80 km nel ciclo urbano e più di 600 km di autonomia totale, posizionando il Tonale Plug-In Hybrid Q4 come uno dei SUV ibridi plug-in più efficienti.

Grazie alla nuova motorizzazione ibrida, le emissioni di CO2 vengono ridotte fino a 26 g/km, consentendo di abbattere le emissioni complessive della gamma di circa il 40%. Il risparmio è elevato anche nei consumi, ridotti a 1,14 litri per 100 km nel ciclo WLTP. In nome della massima efficienza, una ricarica completa della batteria richiede meno di 2,5 ore quando si utilizza il caricatore di bordo da 7,4 kW.

Dotato del sistema di trazione integrale Q4 (trazione anteriore con motore termico e trazione posteriore con motore elettrico), il nuovo Alfa Romeo Tonale Plug-In Hybrid Q4 assicura il caratteristico piacere di guida del Biscione, garantendo un’agilità, una leggerezza e una dinamica di guida da best in class.

Infine, il nuovo SUV combina efficienza e sostenibilità con la massima sportività. La potenza totale di 280 CV lo posiziona ai vertici nel segmento, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 6,2 secondi e una velocità massima di 135 km/h in modalità completamente elettrica, che può raggiungere i 206 km/h in modalità ibrida.

La sensazione di potenza che si può raggiungere in accelerazione è amplificata dal sistema e-AWD. La coppia istantanea del motore elettrico, infatti, rende la risposta dell’asse posteriore immediata non appena si preme il pedale dell’acceleratore.

Sul nuovo Tonale Plug-In Hybrid Q4, il selettore di guida Alfa D.N.A. diventa simbolo di efficient sportiness, incorporando in un’auto estremamente sostenibile tutti gli elementi della tradizionale sportività del brand.

Le funzionalità del D.N.A. sono state infatti riprogettate per tenere conto delle specificità della vettura, esaltandone l’efficienza e le performance. Grazie ad un unico selettore, è possibile gestire la trazione Q4 e l’intervento dell’elettronica di controllo, coordinare in modo ottimale l’azione dei motori e del cambio, modificare la sensibilità dei comandi. Un sistema di calibrazione raffinato, che permette al guidatore di restare concentrato sulla strada, senza la distrazione di dover operare su comandi diversi.

Tre modalità di guida tra cui scegliere

Nello specifico, la modalità Dynamic è progettata per massimizzare le performance della vettura, con una specifica calibrazione del pedale acceleratore, della gestione del cambio e dei controlli di stabilità uniti ad una risposta del volante più diretta.

La modalità Natural imposta la guida ibrida a trazione integrale, mantenendo la migliore ottimizzazione delle performance. La gestione del compromesso di utilizzo tra motore elettrico e motore termico è automatica e permette, nell’utilizzo quotidiano, un risparmio energetico e di consumi senza rinunciare alle prestazioni.

Infine, la modalità Advance Efficiency è calibrata per ottenere la massima efficienza energetica nella guida in full electric. È la modalità di guida ideale per gli spostamenti nei centri urbani rispettando le limitazioni al traffico e alle emissioni.

In particolare, quando si rilascia l’acceleratore l’auto continua la marcia in Sailing mentre quando si è in discesa interviene automaticamente la nuova funzione eCoasting Descent Control, che mantiene una velocità costante di 50 km/h, regolabile con un leggero tocco dell’acceleratore o del freno.

Le numerose funzionalità di cui l’Alfa Romeo Tonale Plug-In Hybrid Q4 è dotata, denominate EV Features, assicurano un’esperienza di guida ancora più efficiente e rilassante. Nello specifico, l’E-Save consente di ricaricare o mantenere il livello di batteria quando il motore termico è acceso.

La funzione di Regenerative braking permette di recuperare energia durante le fasi di decelerazione o di frenata e di immagazzinarla nel pacco batterie. Infine, attivando l’E-Coasting si consente il recupero di energia in fase di rallentamento anche con il pedale del freno rilasciato.

Le EV Features possono essere controllate dal guidatore attraverso schermate dedicate nel quadro strumenti.

L’Alfa Romeo Tonale Plug-In Hybrid Q4 offre un comportamento su strada sicuro, confortevole e divertente, ponendola ai vertici della classe in termini di agilità, leggerezza e dinamica di guida. Le soluzioni tecniche esclusive esaltano il carattere sportivo della vettura e garantiscono al cliente un’esperienza di guida unica e coinvolgente, nel pieno rispetto della tradizione di Alfa Romeo

In particolare, il SUV ibrido plug-in con trazione Q4 offre tutta la sicurezza della trazione integrale, con l’asse posteriore azionato da un motore elettrico da 122 CV e l’asse anteriore azionato da un motore a benzina da 180 CV, garantendo la massima stabilità anche nelle prestazioni off-road e su strade a bassa aderenza.

Inoltre, l’avanzato sistema 4×4 ibrido è stato ottenuto senza collegare fisicamente i due sistemi di propulsione, ma coordinandoli in modo virtuale con l’elettronica. Ciò rende l’auto ancora più leggera, per un handling senza rivali.

Grazie ad un elevato comfort di bordo, ad un’abitabilità complessiva ai vertici della categoria e alle emissioni ridotte, l’Alfa Romeo Tonale Plug-In Hybrid Q4 è il SUV perfetto sia per l’uso in città che per trascorrere piacevoli weekend fuoriporta.

Lo dimostrano, ad esempio, i numerosi vani porta oggetti, un’organizzazione razionale degli spazi e un bagagliaio dalla forma squadrata, con soglia di carico a livello ottimale e apertura del portello hands-free, che permettono al Tonale “alla spina” di offrire il miglior spazio interno della categoria.

Anche l’abitabilità è ai vertici. Possono sedersi comodamente quattro persone, due davanti e due dietro, alte fino a 1,90 metri. Non ultimo, l’elevata qualità strutturale del veicolo garantisce l’isolamento vibrazionale e acustico dell’abitacolo, a cui si aggiunge il sound of silence della guida elettrica, per un’esperienza di viaggio estremamente piacevole e silenziosa. Il comfort è poi enfatizzato dall’altissimo livello estetico dei materiali e delle finiture e dai contenuti tecnologici ricchi, innovativi e facili da usare.

Ulteriore benessere a bordo è garantito dal climatizzatore bizona, dalla piacevole luce ambiente, dal sofisticato sistema di Infotainment, dai sedili anteriori ventilati e riscaldati e da un impianto audio Harman & Kardon con 14 altoparlanti.

Il nuovo modello propone inoltre il portellone posteriore elettrico e il pad di ricarica wireless dove ricaricare il proprio smartphone. Sono tutte soluzioni progettate per offrire ai clienti del Tonale un elevato livello di comfort, raffinatezza e convivialità tutta italiana.

Sicurezza, autonomia, consumi e tecnologie

Parlando proprio di sicurezza, l’Alfa Romeo Tonale Plug-In Hybrid Q4 propone varie soluzioni per viaggiare sicuri senza rinunciare al piacere di guida. Infatti, adotta i sistemi ADAS per la guida autonoma di Livello 2, la telecamera ad alta risoluzione che offre una vista a 360° intorno alla vettura, il Blind-Spot Detector e il Rear Cross-Path Detector, oltre a proporre un’altissima qualità strutturale e industriale.

Infine, la possibilità di circolare a emissioni zero nelle zone a traffico limitato e l’autonomia complessiva superiore a 600 km, rendono il Tonale Plug-In HybridQ4 il SUV ideale sia per l’uso cittadino che per viaggi su lunghe tratte o per flotte aziendali.

Software e connettività sono ai massimi livelli per offrire il piacere di guida tipico del marchio di Stellantis, garantendo al contempo un’esperienza confortevole e totalmente connessa. Tra le soluzioni tecnologiche innovative, spicca l’integrazione delle funzionalità dell’assistente vocale Amazon Alexa che offre la comoda possibilità di interazione con il sistema, senza usare le mani e avviata solamente dalla voce, rendendo più facile tenere le mani sul volante e gli occhi sulla strada.

Alexa consente inoltre di essere sempre aggiornati sullo stato del proprio veicolo comodamente dal divano di casa, fornendo notizie utili come il livello di carica della batteria.

Di serie il nuovo sistema di Infotainment integrato offre contenuti, funzionalità e servizi sempre aggiornati grazie al sistema operativo Android personalizzabile e alla connettività 4G con aggiornamenti via OTA.

Grazie ad una dimensione totale di 22.5 pollici di schermi ad alta risoluzione (un display da 12.3 pollici e uno principale da 10.25 pollici) e alla migliore interfaccia human-machine della categoria, il Tonale Plug-In Hybrid con trazione Q4 assicura un’esperienza immersiva di connessione in modo facile e intuitivo.

La sofisticata interfaccia multitasking consente al guidatore di avere tutte le informazioni sott’occhio senza distogliere l’attenzione dalla strada, assicurando un’esperienza “smartphone like”.

Il quadrante presenta degli upgrade concepiti ad hoc, come ad esempio l’elettro-biscione nella parte inferiore del quadrante destro, che cambia colore in base allo stato del motore elettrico (spento, acceso, acceso e in carica) e fornisce tutte le informazioni relative allo stato di alimentazione e carica.

Sono state aggiunte quattro nuove feature esclusive

A bordo della nuova variante troviamo quattro nuove funzionalità: E-control, Charging Station Finder, My eCharge e Dynamic Range Mapping. La prima consente al cliente di controllare a distanza diverse funzionalità basate sulle EV Features.

La seconda permette al cliente di visualizzare le stazioni di ricarica pubbliche più vicine e ulteriori dettagli come prezzi e livelli di potenza, sia sull’app mobile che sul display centrale. La terza consente di scegliere una stazione di ricarica, pagare e tenere traccia di tutte le operazioni in ordine cronologico. È pre-programmata per comunicare direttamente con il sistema easyWallbox, in modo che i clienti possano scegliere quanta elettricità utilizzare e persino aumentare, diminuire, sospendere o riattivare la carica.

Infine, la quarta permette di programmare la ricarica e impostare la temperatura del proprio veicolo comodamente da remoto. Consente inoltre di calcolare l’autonomia della propria vettura in base al percorso desiderato, localizzando i punti di interesse e le colonnine di ricarica più vicine e, infine, di inviare l’itinerario direttamente al navigatore della propria Tonale.

Il Tonale Plug-In Hybrid Q4 continua nello sviluppo di un ecosistema di servizi Alfa Romeo per offrire a tutti un customer journey assolutamente innovativo: dall’acquisto online alla certificazione NFT (non-fungible token) su Blockchain.

La nuova versione è disponibile sugli allestimenti Ti e Veloce. È inoltre disponibile nell’esclusiva versione di lancio Edizione Speciale, estremamente ricca di contenuti tecnologici e di connettività. Questa propone di serie cerchi in lega da 20”, pinze freno rosse Brembo, body kit esterno in titanio, badge Speciale sui parafanghi anteriori, badge Tonale nero, pedaliera sportiva e soglie sottoporta in alluminio. Il nuovo Alfa Romeo Tonale Plug-In Hybrid Q4 è ordinabile a partire da stasera sia nell’esclusiva versione di lancio che nella configurazione Veloce.