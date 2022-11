Fiat lancerà la 500 elettrica in America nel 2024

Il numero uno di Fiat il CEO Olivier Francois ha annunciato che c’è un nuovo modello all’orizzonte per gli Stati Uniti dal Los Angeles Auto Show del 2022. La Fiat 500 arriverà in Nord America nel 2024, dopo che la casa automobilistica rivelerà la versione con specifiche statunitensi all’edizione 2023 del Los Angeles Auto Show. Quest’anno, Fiat ha portato a Los Angeles un trio di pezzi unici disegnati da Armani, Kartell e Bvlgari.

Fiat 500 elettrica: il suo debutto negli USA non avverrà nel 2023 ma nel 2024 probabilmente con l’aggiornamento di metà carriera

La Fiat 500 completamente elettrica – soprannominata “ Nuova 500 ” in Europa – è stata presentata per la prima volta nel 2020, il che significa che avrà quattro anni quando arriverà in Nord America come “500e”. Non è chiaro se ci saranno cambiamenti rispetto al modello con specifiche UE, ma i restyling e gli aggiornamenti dell’anno modello di Fiat sono generalmente lievi.

La nostra ipotesi è di indicatori arancioni e nuove combinazioni di finiture progettate per attirare i compratori americani. Inoltre, non sappiamo se l’allineamento degli Stati Uniti includerà tutti e tre gli stili di carrozzeria: il normale portellone a tre porte, il cabriolet con capote morbida e il 3 + 1 con piccola porta sul lato del passeggero.

Molto probabilmente nel 2024 negli Stati Uniti arriverà anche la versione Abarth che sarà svelata tra pochi giorni. Ricordiamo che la gamma statunitense di Fiat è attualmente limitata alla vecchia 500X. Il piccolo SUV ha ricevuto molti aggiornamenti durante il suo ciclo di vita, ma è stato originariamente introdotto nel 2014, il che significa che avrà un decennio quando la nuova 500e sbarcherà sulle coste degli Stati Uniti.

Olivier Francois non ha menzionato altri modelli oltre all’EV urbano, ma supponiamo che più EV potrebbero essere esportati in Nord America dopo il 2024. Del resto è stato lo stesso CEO di Stellantis Carlos Tavares a dire che alcune delle future auto di Fiat potrebbero avere mercato anche negli USA per le loro caratteristiche.

