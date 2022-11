Alfa Romeo Tonale: entro fine anno 35 mila ordini

A Balocco oggi è stato anticipato alla stampa il nuovo Alfa Romeo Tonale PHEV con motore da 275 cavalli. Il modello sarà svelato ufficialmente il prossimo 17 novembre. In occasione di questa anteprima il numero uno di Alfa Romeo l’amministratore delegato Jean-Philippe Imparato ha detto alcune cose molto interessanti a proposito del nuovo modello e più in generale della situazione di Alfa Romeo.

A fine anno si attendono oltre 35 mila ordini per Alfa Romeo Tonale

A proposito di Alfa Romeo Tonale, Imparato ha confermato che le vendite vanno a gonfie vele e continuando così le cose entro fine anno si dovrebbe raggiungere e superare quota 35 mila ordini per il SUV. Per merito di questo modello gli ordini di Alfa Romeo in questo 2022 sono stati fino ad ora 10 volte superiori a quelli dello stesso periodo del 2021. Il Biscione è in crescita in tutto il mondo. A livello globale le vendite nel 2022 fino a ora sono state superiori al 2021 in misura del 4,5 per cento.

In questa maniera per il SUV sono già coperti oltre 6 mesi di produzione. Inoltre si prevede che con l’arrivo di Tonale PHEV le cose miglioreranno ulteriormente. A proposito di questo modello Imparato ha dichiarato che è fondamentale per il futuro del Biscione in quanto riducendo in media le emissioni di oltre il 40 per cento rende il modello perfetto per le flotte aziendali. La Tonale viene prodotta a Pomigliano su un unico turno al ritmo di circa 4 mila auto al mese. Non sono previsti dunque al momento nuovi turni di produzione nello stabilimento campano del gruppo Stellantis. Insomma il futuro del Biscione sembra sempre più volgere verso il sereno.

