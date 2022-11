Nuove Alfa Romeo Giulietta, Alfetta e Giulia Sportwagon: ecco quali sorprese potrebbero arrivare

Nuove Alfa Romeo Giulietta, Alfetta e Giulia Sportwagon sono alcune delle auto di cui si parla da quando il numero uno della casa automobilistica del Biscione, l’amministratore delegato Jean-Philippe Imparato, ha detto che dopo il 2027 tutto è possibile e che le nuove piattaforme elettriche messe a disposizione di Alfa Romeo dal gruppo Stellantis permettono di ipotizzare auto con diversi tipi di carrozzerie: berline, sportive, hatchback, roadster etc.

Alfa Romeo Giulietta, Alfetta e Giulia Sportwagon: tutto è possibile dopo il 2027

Se i piani di Alfa Romeo fino al 2027 sono stati già tutti approvati e finanziati, lo stesso non si può dire per quelli che vanno fino al 2030. Imparato ha lasciato intendere che il biscione ha già le idee abbastanza chiare su quello che potrebbe accadere in quegli anni ma ovviamente si tratta di progetti che devono ancora essere definiti e approvati. Dunque potrebbe tornare una nuova Alfa Romeo Giulietta fornendo un’alternativa al SUV Alfa Romeo Tonale. L’auto ovviamente sarebbe solo elettrica e utilizzerebbe la piattaforma STLA Medium.

Potrebbe tornare una nuova Alfa Romeo Alfetta come ammiraglia del marchio nelle vesti di berlina coupé sportive di grandi dimensioni totalmente elettrica. Questa potrebbe essere l’auto giusta per aumentare di prestigio in mercati premium importanti quali Stati Uniti e Cina. Inoltre ci potrebbe essere spazio anche per una Giulia Sportwagon di cui vi mostriamo qui sopra l’ultimo render apparso e la cui mancanza secondo alcuni è stata il vero tallone d’Achille per la berlina di segmento D del Biscione.

Giulietta, Alfetta e Giulia Sportwagon tra l’altro potrebbero anche non essere le uniche auto a tornare. Si parla anche di un maxi SUV perfetto per Cina e Stati Uniti e del ritorno di Duetto forse non necessariamente in edizione limitata. Prima di questi modelli però ricordiamo che Alfa Romeo concentrerà tutte le sue attenzioni sul lancio di quei modelli che vedremo nei prossimi 5 anni e che sono stati già tutti approvati e finanziati.

Tra questi, un nuovo SUV compatto che sarà prodotto in Polonia, le nuove generazioni di Giulia e Stelvio, una sportiva in edizione limitata che sarà anticipata da una concept l’anno prossimo e una nuova ammiraglia descritta come un mix tra una berlina e un crossover. Già nei prossimi mesi qualche indizio importante sulle future novità dello storico marchio milanese potrebbero arrivare.

La carne al fuoco è davvero tanta, le sorprese potrebbero non mancare. Quello che è certo è che Alfa Romeo tornerà ad essere una assoluta protagonista della scena con le sue nuove auto sognando ritorni clamorosi come quelli di nuove Alfa Romeo Giulietta, Alfetta, Giulia Sportwagon, Duetto etc.

