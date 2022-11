Nuova Alfa Romeo Giulietta: ecco cosa rende possibile il suo ritorno

Nuova Alfa Romeo Giulietta o comunque una berlina di segmento C sua erede potrebbe ancora far parte della gamma della casa automobilistica milanese in futuro. L’anticipazione arriva dal Regno Unito dove il CEO Imparato ha rilasciato alcune dichiarazioni al magazine Autocar in cui “apre” al ritorno nella gamma del Biscione di una vettura con queste caratteristiche.

Imparato: il CEO del Biscione “apre” ad una nuova Alfa Romeo Giulietta

Imparato ha dichiarato che il passaggio all’elettrico rappresenta una opportunità per Alfa Romeo in quanto consente al produttore di potersi sbizzarrire in futuro con i tipi di carrozzeria da usare per le sue future auto. Questo significa che molto probabilmente in futuro dopo il lancio dei modelli già approvati e finanziati ci potrebbero essere molte sorprese.

Tra queste vengono menzionate auto sportive come una nuova Duetto e altre berline diverse dalla seconda generazione di Giulia. Tra queste si fa riferimento anche ad una berlina di segmento C che potrebbe essere la nuova Alfa Romeo Giulietta o comunque una sua erede. Ovviamente l’auto tornerebbe solo dopo il 2027 e solo nelle vesti di vettura completamente elettrica utilizzando la nuova piattaforma STLA Medium.

Imparato ha anche parlato della seconda generazione di Giulia dicendo che sarà la prima auto ad essere prodotta solo in versione completamente elettrica dal marchio. La vettura però sarà ancora più sportiva del modello attuale e la versione Quadrifoglio garantirà prestazioni molto più elevate rispetto al modello attuale. Insomma con la nuova Alfa Romeo Giulia e con la possibile nuova Alfa Romeo Giulietta il Biscione potrebbe tornare a far sognare i suoi numerosi fan nei prossimi anni.

