Nuova Citroen C3: migliore vettura ai CAR AWARDS BRASIL 2023

La Nuova Citroen C3 è sinonimo di rinnovamento e ancora più successo. Il modello con attitudine da SUV ha vinto martedì sera (08.11) il premio Best National Car ai Car Awards Brazil 2023. La categoria è considerata il più importante dei premi, promossi da Car Magazine dal 2009.

Ai Car Awards Brasil trionfo per la nuova Citroen C3

Alla sua tredicesima edizione, il Car Awards Brasil ha premiato i migliori lanci automobilistici dell’anno nelle rispettive categorie in Brasile. La giuria è composta da giornalisti ed esperti del settore e i criteri presi in considerazione sono principalmente la quota di mercato, le innovazioni tecnologiche in relazione alla concorrenza e il design.

Le categorie dell’edizione 2022 erano: Best National Car, Best Pick-up, Best Imported SUV, Best National SUV, Best Premium SUV, Best Premium Sports, Best Electric e Best Premium Electric. La Nuova Citroën C3 ha vinto il premio Best National Car.

Il trofeo è stato ricevuto dalla vicepresidente Citroën per il Sud America, Vanessa Castanho, che ha sottolineato il riconoscimento senza precedenti a soli due mesi dal lancio del modello e ha affermato che la Nuova Citroen C3 segna l’inizio di una nuova era, soddisfacendo le esigenze dei desideri dei suoi consumatori.

Primo di una famiglia di tre modelli sviluppati e prodotti in Sud America, Nuova Citroen C3 è una berlina moderna, forte e ricca di personalità, attraverso la quale il marchio esprime tutta la sua originalità. In poco più di due mesi ha venduto oltre 4.000 unità.

La Nuova C3 arriva sul mercato più brasiliana che mai, con il 70% di nazionalizzazione, compresi i moderni motori 1.0 Firefly e 1.6 16V EC5 prodotti negli stabilimenti motori di Betim (MG) e Porto Real. Il suo sviluppo ha tenuto conto della nuova realtà dell’industria globale e dell’importanza della razionalità durante tutto il ciclo di vita dell’auto. Pertanto, il modello arriva anche sul mercato con uno dei costi di manutenzione e riparazione più bassi del segmento.

Sviluppato da un team multiculturale in diversi continenti, oltre a beneficiare della sinergia globale di Stellantis, la versatilità del modello inizia con la variante della moderna piattaforma modulare CMP, che debutta al Porto Real Automotive Complex (RJ) dopo un investimento di R$ 220 milioni nell’unità.

