Jeep Grand Cherokee: aperti gli ordini in un altro paese

Lunedì 7 novembre, Jeep India ha avviato le prenotazioni pre-lancio della nuovissima Jeep Grand Cherokee 2022 nel paese. L’azienda si è rivolta a Twitter per condividere i dettagli relativi all’apertura degli ordini. Il Grand Cherokee di quinta generazione è il SUV di lusso più premiato, ha affermato la società nel suo comunicato.

Prima del suo lancio ufficiale, la casa automobilistica americana che fa parte del gruppo Stellantis ha avviato la produzione della quinta generazione di Jeep Grand Cherokee nel suo stabilimento di Ranjangaon a Pune in India, che diventa così il quarto modello del marchio ad essere prodotto in India.

Nipun J Mahajan, Head of Jeep Brand India ha dichiarato: “La nuovissima Grand Cherokee promette un’esperienza eccezionale sia per il guidatore che per i passeggeri. Il modello è stato sviluppato e progettato per offrire capacità leggendarie, spaziosità ai vertici della categoria e sicurezza eccellente, rendendo il modello di quinta generazione un’icona globale in il segmento dei SUV di lusso”.

La prenotazione anticipata è ora aperta in alcune concessionarie aziendali selezionate con consegne che dovrebbero iniziare entro la fine del mese, ha affermato l’azienda, che fa parte del gruppo automobilistico Stellantis.

La nuova Grand Cherokee è venduta in due versioni all’estero, ma l’India riceverà solo la versione standard a cinque posti e non la più grande Grand Cherokee L a tre file. Il SUV è dotato di caratteristiche come un touchscreen da 10,1 pollici al centro e un quadro strumenti completamente digitale da 10,25 pollici. Ottiene anche un touchscreen da 10,25 pollici per il passeggero anteriore.

Inoltre, la Grand Cherokee è dotata di tecnologia ADAS come avviso di collisione in avanti, frenata di emergenza per i pedoni e cruise control adattivo. Altre caratteristiche includono rivestimenti in pelle premium e un tettuccio panoramico.

