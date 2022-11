Ferrari Purosangue: cliente non abbastanza VIP in Olanda fa causa al rivenditore

Ferrari Purosangue è al centro di un caso che tiene banco da qualche giorno nei Paesi Bassi. Un uomo, un tale Marcel Wulms, imprenditore nel settore delle uova, aveva ordinato il SUV firmando un contratto preliminare di acquisto e dando una caparra di 20 mila euro ad un rivenditore in Olanda prima ancora del debutto del modello. A settembre però la Ferrari ha chiesto al suo rivenditore di annullare l’ordine in quanto essendo la produzione del SUV limitata intendeva dare la precedenza ad altri clienti considerati VIP o che già possiedono una Ferrari.

Ferrari Purosangue: grossi problemi per un rivenditore del cavallino rampante in Olanda

L’uomo però non l’ha presa bene e ha deciso di fare causa alla concessionaria della Ferrari per un importo fino a 250 mila euro per non aver onorato il preliminare. Munsterhuis Sports Cars aveva promesso che gli avrebbe venduto la settima Ferrari Purosangue, che avrebbero consegnato dall’Italia, afferma Wulms. Ma a settembre ha ricevuto una telefonata che diceva che la prenotazione era stata cancellata.

La Ferrari aveva deciso che prima i clienti VIP e poi i clienti TOP potessero ordinare una nuova Purosangue. Si tratta di clienti che hanno già acquistato diverse Ferrari nuove e “dimostrano la loro fedeltà al marchio partecipando agli eventi che Ferrari organizza”. Wulms non appartiene a questo gruppo esclusivo.

Secondo il suo avvocato Sander Aben, all’imprenditore sono stati offerti prima 60.000 euro e poi 80.000 euro dall’intermediario che aveva stabilito il contatto con Munsterhuis se avesse voluto annullare l’acquisto. Il commerciante di uova ha rifiutato. Il contratto è contratto, dice Wulms. Non vuole aspettare che i clienti “regolari” possano acquistare il nuovo modello Ferrari prima di lui.

L’avvocato Mark Ripmeester ha sostenuto a nome di Munsterhuis che non esiste alcun contratto di acquisto definitivo, ma un’opzione di acquisto. “Non c’era ancora alcun accordo su prezzo, colore ed esecuzione. Inoltre, Wulms potrebbe ancora annullare la consegna se il modello non gli piacesse”. Secondo Ripmeester, Munsterhuis non è nemmeno autorizzato a determinare a chi può ricevere le nuove Ferrari, secondo Ripmeester. “La Ferrari lo decide da sola. La volontà della Ferrari è legge”.

L’avvocato Aben ha chiesto una sanzione di 5.000 euro al giorno con un massimo di 250.000 euro per ogni giorno che Munsterhuis non consegna l’auto dal momento in cui Ferrari Purosangue è sul mercato. Il verdetto è tra due settimane.

