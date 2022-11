Jeep rimane il leader assoluto nel segmento dei SUV nel 2022 in Brasile

Un altro mese si è appena concluso ma c’è qualcosa che non cambia: Jeep resta al comando nel segmento dei SUV in Brasile. Con una quota del 19 per cento nel segmento dei SUV a ottobre e 11.394 unità vendute nel mese, la casa automobilistica americana che fa parte del gruppo Stellantis resta per il decimo mese consecutivo alla guida del segmento principale del mercato brasiliano.

Jeep continua a dominare in Brasile nel segmento dei SUV grazie agli ottimi risultati di Renegade, Compass e Commander

E questa leadership nel segmento dei SUV si consolida nell’anno. Nel 2022 infatti Jeep ha già venduto 110.339 unità, il che garantisce una quota di mercato del 20 per cento nel segmento dei SUV nel Paese. Considerando i numeri accumulati del mercato totale, Jeep si è assicurata una quota di mercato del 7 per cento nel 2022 finora.

Oltre ad essere il numero uno tra i SUV di medie dimensioni, la Jeep Compass si è classificata anche tra i primi 10 veicoli più venduti in Brasile in generale ad ottobre, con 5.308 unità vendute. Da inizio anno Compass è il leader assoluto tra i C-SUV, con 51.070 unità immatricolate e un impressionante 41,8 per cento del suo segmento.

E Jeep Commander ha battuto un altro record di partecipazione tra i D-SUV ad ottobre con un incredibile 46,5 per cento del segmento. Con 2.112 unità vendute nel mese, il Commander rimane il leader indiscusso tra i D-SUV, posizione che ha assunto poco dopo il suo lancio. Nell’anno il modello mantiene la leadership, con 17.653 veicoli venduti e il 34,6 per cento tra i D-SUV. Jeep Renegade ha chiuso il mese con 3.957 unità vendute e 41.511 da inizio anno, con una quota dell’11,1% nel competitivo segmento dei B-SUV.

“I risultati del 2022 ci portano a una performance eccezionale in un mercato così competitivo. Guidiamo il segmento dei SUV ogni mese dell’anno, dimostrando la forza e la qualità dei nostri prodotti e l’eccellente lavoro in collaborazione con la nostra rete di concessionari”, afferma Everton Kurdejak, Senior Vice President of Commercial Operations di Jeep per il Brasile.

“La domanda per le nostre auto è rimasta alta ogni mese dell’anno. Superiamo molte sfide all’interno del settore con un lavoro serio, trasparente e responsabile. Questa leadership nel segmento dei SUV è molto importante e rappresenta tutto l’impegno del nostro team per garantire la totale soddisfazione dei clienti Jeep”, ha concluso il dirigente della casa americana di Stellantis.

