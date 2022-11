Alfa Romeo supercar: il debutto avverrà a marzo 2023?

Dal Regno Unito arrivano nuove e importanti indiscrezioni sul futuro di Alfa Romeo. Il noto magazine inglese Autocar ha infatti scritto questa mattina che marzo 2023 potrebbe essere il mese in cui sarà svelata una nuova Alfa Romeo supercar. Si tratta di quel modello di cui lo stesso numero uno del Biscione Jean-Philippe Imparato aveva accennato qualcosa nei mesi scorsi. Si tratterà di una vettura in edizione limitata con un prezzo molto elevato pensata per accrescere il prestigio del marchio facendo leva sulla sua storia e sulla sua tradizione.

Marzo 2023 mese importante per il debutto della futura Alfa Romeo supercar?

Non è ancora noto quale forma assumerà la futura Alfa Romeo supercar, se avrà un motore a benzina o se sarà completamente elettrica, ma Imparato ha lasciato intendere che si tratterebbe di un modello Alfa su misura piuttosto che condiviso con un altro marchio o modello Stellantis, come la Maserati MC20.

Imparato ha detto che il modello non sarebbe solo un’auto da pista, ma potrebbe comunque essere guidata tutti i giorni nonostante il suo probabile prezzo e posizionamento. “Potrebbe essere iconica, super sexy e riconoscibile a prima vista come un’Alfa Romeo. Non è ancora finito, ma il nostro posizionamento è in corso. Abbiamo così tanti fan che chiedono qualcosa di speciale”, ha detto, prima di aggiungere che sperava di poter dare loro una risposta a marzo del prossimo anno.

La sua descrizione suggerisce che questa futura Alfa Romeo supercar potrebbe persino sconfinare nel territorio dell’hypercar, suggerendo che il prezzo potrebbe raggiungere le centinaia di migliaia. Imparato ha detto che questa vettura a tiratura limitata è parallela alla gamma di modelli principali di Alfa Romeo. Questa nuova gamma di auto è stata confermata fino al 2027 dopo il ritorno dell’Alfa Romeo alla redditività nel 2021 e nella prima metà del 2022. Verrà lanciato un modello all’anno.

Sempre Autocar infatti ha confermato nel 2024 l’arrivo del nuovo SUV compatto che sarà fabbricato in Polonia. Nel 2025 la prima auto completamente elettrica che dovrebbe essere la futura generazione di Giulia. Questa vettura potrebbe essere una berlina coupé a 4 porte totalmente elettrica.

A seguire nel 2026 la nuova Stelvio anche questa completamente elettrica e nel 2027 la nuova ammiraglia che sarà sviluppata negli USA, prodotta in Italia e la cui carrozzeria dovrebbe essere un mix tra un crossover e una berlina. Tutte queste nuove auto a parte il B-SUV avrebbero in gamma anche una versione Quadrifoglio ad alte prestazioni.

Oltre a questi modelli fino alla sostituzione dello Stelvio nel 2026, Imparato ha accennato a molteplici opzioni e stili di carrozzeria sul tavolo per il marchio, tra cui roadster, berline e hatchback. “Il passaggio agli EV, mi apre così tante opportunità dal punto di vista del design”, ha affermato Imparato, riferendosi a come stili di carrozzeria molto diversi tra loro possono essere costruiti sopra le comuni architetture di auto elettriche con chassis skateboard. Imparato ha anche aperto al possibile ritorno di una Duetto e di una berlina di segmento C erede di Giulietta.

