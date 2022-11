Nuova Opel Astra è “Auto tedesca dell’anno 2023 nella classe compatta”

La nuova Opel Astra ispira sia i clienti che gli esperti. Ora la più giovane generazione di classe compatta di Rüsselsheim è stata nominata “Auto tedesca dell’anno 2023 nella classe compatta ” 1 . La giuria di esperti indipendenti del “German Car Awards” ha votato l’Astra come la migliore vettura compatta in Germania come cinque porte e sport tourer , molto più avanti della concorrenza in questo segmento.

Importante premio per la nuova Opel Astra in Germania

Le innovative tecnologie di sicurezza, che Opel rende alla portata di un ampio gruppo di acquirenti nella classe delle compatte con la nuova Opel Astra, hanno convinto la giuria di 27 esperti automobilistici e giornalisti tanto quanto l’ampia gamma di sistemi di trasmissione, compresi quelli elettrificatiIbrida plug-in , con la quale i conducenti di Astra sono per la prima volta privi di emissioni a livello locale e sono quindi particolarmente responsabili sulla strada. I giurati hanno anche valutato il design innovativo, che rende l’Astra un’attrazione sulla strada, come eccezionale, così come il piacere di guida e l’interessante rapporto qualità-prezzo. Il prestigioso riconoscimento è stato ufficialmente consegnato ieri sera durante la cerimonia a Bad Dürkheim/Palatinato.

“Il premio come ‘Auto tedesca dell’anno nella classe compatta’ dimostra ancora una volta che la nostra nuova Opel Astra, sia come cinque porte che come Sports Tourer, non è solo una vera sfidante, ma ha anche le carte in regola per essere un vincitore sotto ogni aspetto”, afferma Andreas Marx, capo di Opel Germany, soddisfatto del successo di Astra.

“Opel Astra si distingue come un vero tuttofare nel suo segmento, che ha convinto la nostra giuria in tutti i settori. Per inciso, questo vale anche per criteri emotivi come il design e il piacere di guida, dove ha chiaramente preso le distanze dai modelli concorrenti”, afferma Jens Meiners della giuria GCOTY.

Un tuttofare che unisce le migliori tecnologie, emozioni e idoneità all’uso quotidiano: la nuova Astra è estremamente apprezzata sia come berlina a cinque porte che come sport tourer. La nuova station wagon di classe compatta viene già presentata a concessionari e clienti come “FAMILY CAR of the Year ” 2 .

Il premio “Auto tedesca dell’anno” viene assegnato per la quinta volta quest’anno. La giuria di esperti indipendenti, attualmente composta da 27 giudici, seleziona i rispettivi vincitori di classe in cinque categorie: Compact, Premium, Luxury, New Energy e Performance. I partecipanti al concorso sono selezionati in base a criteri di prezzo oggettivo e disponibilità sul mercato. Le elezioni si sono svolte per la prima volta nel 2019.

