Abarth: ecco la nuova gamma dello Scorpione

La nuova gamma Abarth è stata razionalizzata secondo la strategia della “semplicità e soddisfazione del cliente”. Bastano pochi minuti per realizzare la propria Abarth su misura, come se fosse un abito italiano su misura, in base alle tue esigenze e ai tuoi gusti personali.

Ecco la nuova gamma di Abarth

é possibile impostare il proprio livello di adrenalina con un’Abarth 595 da 165 CV o con un’Abarth 695 da 180 CV. Entrambe le versioni offrono prestazioni da brivido, uno scarico ruggente, uno stile irriverente e giocoso, ma audace e, naturalmente, la gioia di guidare. Quindi è possibile scegliere tra due anime, Turismo o Competizione, disponibili per entrambi i propulsori e sia in versione berlina che cabriolet.

In particolare, l’anima del Turismo è legata ai valori di stile e comfort tipici della Granturismo italiano e, quindi, rivolti a quei clienti che amano distinguersi e a coloro che amano la città ma vogliono vivere con coraggio. È dotata di sedili in pelle nera, cerchi in lega Turismo da 17” e badge Turismo.

D’altra parte, la Competizione è stata creata per gli amanti delle prestazioni e della sportività hardcore e per coloro che vogliono godersi l’esperienza di guida su strada allo stesso modo della pista. Quest’anima, insomma, è dedicata a chi non rinuncia mai a trasformare un viaggio in un’esperienza straordinaria. Offre sedili Sabelt Carbon, cerchi in lega da 17” Competizione e lo stemma Competizione.

Una volta compiuto questo primo entusiasmante passo, si potrà poi configurare le proprie versioni personalizzate grazie a due iconici pack. Questi ricordano immediatamente i leggendari kit di messa a punto dello Scorpion, che negli anni Sessanta trasformarono i veicoli standard in imbattibili auto da corsa.

Infine, sarà possibile scegliere il tuo colore audace preferito per completare la configurazione della tua nuova Abarth. Debutta la nuova livrea “Orange Racing”, nata dall’unione degli iconici colori del brand giallo e rosso. È l’essenza dello stemma Abarth e rappresenta i colori che hanno reso leggendario lo Scorpion. Insomma, è il colore di tutti gli istinti di Abarth.

Il colore audace e accattivante, il cui nome richiama il mondo delle corse, rievoca lo storico legame tra il Marchio e la Fiat 131 Racing Volumetrico Abarth limited edition con la sua livrea Orange Racing 255.

