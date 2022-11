Ram Revolution BEV: debutto spostato al CES di Las Vegas a gennaio

La rivoluzione del marchio Ram è meno imminente di quanto previsto in precedenza. Infatti la rivelazione del Ram Revolution BEV concept è stata spostata al 5 gennaio alla fiera dell’elettronica di consumo CES che si terrà fino all’8 gennaio a Las Vegas. Il marchio americano del gruppo Stellantis aveva originariamente previsto il debutto del pickup questo mese a Los Angeles, ma il CEO di Ram Mike Koval Jr. ha dichiarato che aveva senso spostare il debutto al CES dato ciò che questo veicolo rappresenta per il futuro del marchio. Inoltre, lo spettacolo ha dato alla compagnia un posto di rilievo durante l’evento.

Ram Revolution BEV: il concept sarà rivelato il prossimo 5 gennaio al CES di Las Vegas

“Penso, soprattutto mentre l’industria sta attraversando questa trasformazione super eccitante, che la credibilità sia davvero importante, e so che l’azienda e io in modo molto specifico ci siamo impegnati pubblicamente a rivelare il concept truck Ram Revolution BEV al Los Angeles Auto Show o intorno al Los Angeles Auto Show”, ha detto Koval.

“Questa concept car è assolutamente carica di funzionalità tecnologiche avanzate all’avanguardia che il mondo non ha mai visto. E per questo motivo, a causa della sua vasta gamma di tecnologie avanzate, nonché della recente crescita globale del marchio di cui abbiamo parlato e potenziale per di più, abbiamo ritenuto che avesse perfettamente senso rivelare il veicolo al CES 2023″.

Koval ha sottolineato che la decisione non riflette il fatto che Ram sia indietro rispetto ai suoi impegni di portare in produzione un 1500 completamente elettrico nel 2024 o il furgone elettrico ProMaster l’anno prossimo. Ha aggiunto che il marchio rimane sulla buona strada per elettrificare la maggior parte dei suoi segmenti entro il 2025, con tutti i moelli che avranno un’opzione completamente elettrica entro il 2030.

“Il modo in cui lo guardiamo è che è decisamente un vantaggio per noi, perché sappiamo con piena conoscenza di ciò che i nostri concorrenti hanno annunciato che porteremo sul mercato una suite di soluzioni ancora migliore nel 2024”, ha affermato Koval. “Quindi, i tempi di questo annuncio non cambiano nulla di tutto ciò. Siamo in avanzamento veloce e sulla buona strada con il nostro piano”.

Ram ha raccolto input da migliaia di clienti su ciò che vogliono da un ritiro di veicoli elettrici. Ciò ha aiutato il marchio a concentrarsi sul superamento della concorrenza in termini di portata, traino, carico utile e tempo di ricarica, ha affermato. Il veicolo dovrebbe essere basato sulla piattaforma STLA Frame progettata da Auburn Hills, che secondo la società offrirà 500 miglia di autonomia con più di 200 kilowattora di energia.

Koval intende anche condividere con i concessionari a marzo una versione concept di un pick-up di medie dimensioni, un segmento che l’azienda ha abbandonato da quando la produzione del Dakota è terminata con l’anno modello 2011. Koval ha detto che il veicolo includerebbe l’elettrificazione.

“Ci stiamo lavorando febbrilmente”, ha detto. “Voglio davvero realizzare un veicolo che possa essere la più grande opportunità per noi non solo nella regione, tra l’altro, ma a livello globale, quindi si tratta per noi di un momento davvero importante.”

