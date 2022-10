Nuove Fiat Panda e Lancia Ypsilon: inizio di una nuova era per i due brand?

Nuove Fiat Panda e Lancia Ypsilon sono due delle auto più attese tra quelle che i marchi del gruppo Stellantis lanceranno sul mercato nel corso dei prossimi anni. A proposito di questi due modelli, il loro arrivo dovrebbe avvenire nel 2024. C’è la possibilità però che per entrambe le auto vi possa essere una sorta di anteprima entro la fine del 2023.

Momento di svolta per Fiat e Lancia con le nuove Fiat Panda e Lancia Ypsilon

Nuove Fiat Panda e Lancia Ypsilon rappresentano un momento fondamentale per il futuro di Fiat e Lancia. Con questi due modelli avrà inizio una nuova era per le due famose case automobilistiche italiane.

Per quanto riguarda Fiat infatti la casa automobilistica intende trasformarsi in una sorta di Tesla del popolo con auto elettriche a basso costo. La nuova Panda dunque dovrebbe essere il principale esempio di questa nuova filosofia. L’auto dovrebbe avere una lunghezza intorno ai 4 metri sancendo il ritorno della principale casa automobilistica italiana nel segmento B del mercato da dove Fiat manca dai tempi di Fiat Punto che ha detto addio nel 2018.

La nuova Fiat Panda sarà costruite molto probabilmente in Serbia a Kragujevac anche se al momento si attende la conferma ufficiale da parte di Stellantis che per il momento si è limitata solo a confermare che la futura generazione di Panda non sarà prodotta più in Italia.

La vettura sorgerà sulla piattaforma STLA Small e avrà una gamma con motori elettrici con diversi livelli di potenza e autonomia. La versione entry level sarà particolarmente abbordabile continuando la tradizione di Panda, auto più venduta in Italia ormai da molti anni.

Quanto alla nuova Lancia Ypsilon, l’auto arriverà agli inizi del 2024 e sancirà il ritorno di Lancia in Europa dato che l’auto oltre che in Italia sarà venduta anche in Spagna, Francia, Germania, Belgio e Paesi Bassi. Proprio la Spagna dovrebbe essere il paese scelto per la sua produzione. L’auto avrà una lunghezza di circa 4 metri un design fatto per piacere anche ad un pubblico giovane e maschile.

Gli interni saranno raffinati ed eleganti e si punterà sul lusso per fare concorrenza a Mini. Con le nuove Fiat Panda e Lancia Ypsilon dunque i due brand sanciranno l’inizio di una nuova era che dovrebbe portarli ad una trasformazione con Fiat destinato a diventare un marchio globale e Lancia che punta a costruirsi la sua nicchia nel segmento premium del mercato auto in Europa. Vedremo dunque se Stellantis riuscirà nel suo intento a proposito di questi due marchi,

