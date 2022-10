Stellantis offre uscita anticipata dal lavoro ai dipendenti negli USA

Negli Stati Uniti un’altra casa automobilistica ha annunciato piani di riduzione della forza lavoro in vista della trasformazione dell’industria verso veicoli più puliti e ricchi di tecnologia. Stellantis venerdì ha dichiarato di aver offerto ad alcuni dipendenti statunitensi un pacchetto di incentivi per l’uscita volontaria dal lavoro come parte della sua “trasformazione per diventare un’azienda di mobilità tecnologica sostenibile e leader di mercato nei veicoli a basse emissioni”, ha affermato la portavoce Jodi Tinson in una nota.

Stellantis offre pacchetti di incentivi all’uscita volontaria dal lavoro ad alcuni dipendenti negli USA

Tinson ha aggiunto che ai dipendenti è stato offerto un “pacchetto di incentivi che altrimenti non sarebbero disponibili per loro”. La casa automobilistica ha detto che non sta fornendo ulteriori dettagli in questo momento, incluso quanti dei suoi 13.000 dipendenti negli Stati Uniti abbiano ricevuto l’offerta. Il termine per accettare è il 5 dicembre.

La notizia arriva dopo che Ford Motor Co. ad agosto ha dichiarato che stava eliminando 3.000 posti di lavoro, inclusi 1.000 appaltatori, principalmente nella area metropolitana di Detroit per ridurre i costi ed essere più competitivi. Stellantis: il gruppo automobilistico ha fatto sapere di voler offrire pacchetti di incentivi all’uscita volontaria dal lavoro ad alcuni dipendenti negli USA

Stellantis in questo momento sta cercando di recuperare il ritardo con la concorrenza nella transizione ai carburanti alternativi. Il gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA ha fatto sapere che investirà 35,5 miliardi di dollari in veicoli ibridi plug-in e completamente elettrici e il loro software entro il 2025 e prevede che i veicoli elettrici rappresenteranno fino al 53% delle vendite entro il 2030.

La casa automobilistica lancerà il suo primo veicolo elettrico negli Stati Uniti, il veicolo commerciale leggero Ram ProMaster, l’anno prossimo. Ma i veicoli elettrici costano di più rispetto alle loro controparti con motori a combustione interna fino al 50%, ha affermato il CEO di Stellantis Carlos Tavares. Ciò significa che la casa automobilistica sta cercando dove può ridurre i costi per fare la differenza e mantenere i veicoli a prezzi accessibili.

