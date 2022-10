Stellantis vuole posizionarsi tra i primi 3 player mondiali nel business dei ricambi

Il gruppo Stellantis ha approfittato del salone Equip Auto per svelare le proprie ambizioni sul mercato del post vendita. La business unit Parts and Services mira ad aumentare i ricavi di parti e servizi di oltre il 50 per cento rispetto ad oggi. Il produttore prevede inoltre di quadruplicare i suoi ricavi sul mercato dei componenti (complessivamente) e di dieci il fatturato su quello dei componenti derivanti dall’economia circolare, incarnata dal suo nuovo marchio Sustainera.

Stellantis vuole crescere nel settore dell’aftermarket diventando uno dei principali player al mondo

Il canale indipendente aftermarket, su cui Stellantis opera con i marchi Distrigo, Mister Auto, B-parts e la rete Euro Repar Car Service, dovrebbe rappresentare il 50 per cento del suo fatturato entro il 2030 .

In Argentina e Regno Unito, Stellantis annuncia di aver stretto partnership con attori dell’aftermarket indipendente. In Cina, il produttore, che ha acquisito tre distributori nel 2018 e nel 2019 (Jian Xin, UAP e LongStar Distributors) , rivendica la posizione di quarto operatore “più grande” nel mercato dei ricambi.

Per raggiungere i propri obiettivi, la divisione Ricambi e Servizi intende rafforzare la propria influenza internazionale. Stellantis prevede di coprire almeno il 70 per cento delle esigenze dei professionisti in termini di parti, servizi e strumenti entro il 2025 e di aumentare al 90 per cento nel 2030.

Stellantis ha approfittato di Equip Auto per annunciare che Mopar è diventato il marchio di riferimento del gruppo a livello mondiale per tutti i 14 marchi di ricambi originali. I ricambi originali Mopar saranno distribuiti in Europa a metà del prossimo anno dai centri Distrigo. Il marchio Distrigo è appena stato lanciato in Algeria e Tunisia e Stellantis annuncia “nuovi sviluppi internazionali nei prossimi mesi”. Vedremo dunque che novità arriveranno in futuro.

