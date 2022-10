Nuova Jeep Renegade: tutto quello che sappiamo sulla futura generazione

La nuova Jeep Renegade sarà uno dei modelli che saranno aggiunti alla gamma completamente elettrica di Jeep entro il 2026. La Renegade è sul mercato dal 2015, diventando l’auto più venduta del marchio in Europa, quindi il suo passaggio all’elettrificazione sarà un momento cardine per l’azienda americana.

La nuova Jeep Renegade sarà più grande e solo elettrica

La nuova gamma Jeep completamente elettrica sarà inizialmente composta da quattro veicoli. Ne abbiamo già visti tre, con la robusta Jeep Recon incentrata sul fuoristrada, il SUV di lusso Wagoneer S al vertice della gamma e il nuovo SUV piccolo Jeep Avenger. Come la nuova Jeep Renegade, anche la Compass passerà all’energia elettrica pura ma arriverà prima grazie all’architettura STLA Medium.

La nuova Jeep Renegade otterrà la piattaforma STLA Small, che non verrà lanciata fino al 2026. Jeep è rimasta ferma sull’idea che le sue auto saranno in grado di funzionare fuoristrada, quindi tutte le piattaforme STLA consentiranno la trazione integrale. Sarà disponibile una gamma di propulsori elettrici, con potenze che vanno da 170 CV a 245 CV.

Con l’introduzione della nuova Jeep Avenger come piccolo SUV di Jeep, fonti Jeep senior hanno affermato che c’è spazio per una crescita delle dimensioni della Renegade. La nostra immagine esclusiva mostra come potrebbe apparire la nuova Jeep Renegade EV quando arriverà nel 2026, mantenendo il suo design squadrato rispetto alla più contemporanea Compass EV.

Gli ingegneri e i designer Jeep hanno già avuto input nei progetti di chassis STLA per assicurarsi che la tecnologia possa supportare i loro veicoli più orientati al fuoristrada. Il capo designer dell’azienda, Ralph Gilles, ha ammesso che il suo team sta “attualmente lavorando su 11 nuovi modelli in parallelo tra cui appunto anche la futura generazione di Renegade”.

Quanto al luogo di produzione non sarà più l’Italia. L’attuale modello viene prodotto a Melfi ma la sua futura generazione dovrebbe essere spostata in Spagna anche se al momento si attendono ancora conferme ufficiali. Vedremo dunque cos’altro emergerà a proposito di questo futuro modello di Jeep che continuerà ad avere un ruolo fondamentale nella futura gamma della casa automobilistica americana di Stellantis soprattutto per quello che concerne il nostro continente ma non solo.

Ti potrebbe interessare: Jeep: la gamma dei SUV della casa americana riceve un importante premio per il secondo anno consecutivo