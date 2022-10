Alfa Romeo Stelvio restyling: prima immagine reale e versione inedita

Sono trascorsi circa otto mesi da quando abbiamo pubblicato la primissima immagine che ritraeva l’effettivo design adottato dai fari anteriori del restyling che avrebbe interessato l’Alfa Romeo Stelvio, così come la Giulia; l’immagine, allora, era stata pubblicata dall’account Instagram Instalfisti.

Adesso però emerge un’immagine reale di come appare la sezione anteriore relativa all’area interessata dai nuovi fari e dal paraurti, sempre in riferimento all’Alfa Romeo Stelvio. L’immagine, stavolta pubblicata sull’informatissimo forum di Autopareri, introduce una consistente conferma a quanto già noto anche in virtù del fatto che la stessa istantanea sembra provenire da un frame ufficiale prodotto dallo stesso Biscione.

L’Alfa Romeo Stelvio, così come nel caso della Giulia, introdurrà un design dei fari che si rifà all’impostazione stilistica già vista su Tonale

È ormai noto da tempo che l’Alfa Romeo Stelvio, così come la Giulia, sarà interessata da un restyling utile a praticare una attualizzazione stilistica a bordo di modelli con più di qualche anno di vita sulle spalle, ma comunque ancora piuttosto validi. Il restyling che si vedrà a bordo dei due modelli di punta del Biscione, appartenenti al Segmento D, introdurrà quindi modifiche piuttosto leggere utili a contenere i costi sebbene necessarie per fornire un piglio più moderno ad entrambi in attesa dell’effettivo cambio generazionale atteso nei prossimi anni.

Sappiamo già che l’Alfa Romeo Stelvio, ovvero anche la berlina Giulia, andrà ad introdurre piccole modifiche sul frontale relegate proprio alla zona dei fari e alle prese d’aria del paraurti anteriore; all’interno si vedrà invece un inedito virtual cockpit che andrà a rimpiazzare la vecchia strumentazione del cruscotto, derivando dall’unità già adottata sul Tonale, e una qualche svecchiata al sistema di infotainment. Oltre a questi cambiamenti attesi e già discussi, nient’altro dovrebbe cambiare a bordo di Giulia e Stelvio.

Questa prima immagine reale, probabilmente proveniente da uno scatto ufficiale che vedremo a stretto giro di posta, ci mostra con chiarezza l’impostazione stilistica applicata ai nuovi fari anteriori dell’Alfa Romeo Stelvio. Questi rimarranno praticamente identici nella forma, ma muteranno negli elementi illuminanti interni in virtù dell’adozione di tre elementi a LED che ricordano tanto quelli del bozzetto della pseudo Alfa Romeo GTV mostrata durante l’Investor Day del 2018 e che oggi richiamano il design visto sul recente Tonale. La stessa caratterizzazione stilistica, che per la prima volta porterà sui due modelli di Segmento D del Biscione la tecnologia a Matrice di LED, sarà approntata anche nel caso della Giulia.

C’è una variante inedita

Ulteriori caratterizzazioni stilistiche riviste si vedranno appunto nelle prese d’aria del paraurti anteriore che “compongono” l’iconico Trilobo Alfa Romeo. Nel caso dell’Alfa Romeo Stelvio, in questa immagine, si nota una suddivisione delle prese d’aria differente con un elemento disponibile agli estremi e implementato con una maglia a nido d’ape più stretta rispetto a quella adottata per la sezione restante della presa d’aria.

Nel caso della Giulia, così come è emerso dalle diverse immagini spia viste in queste settimane, il paraurti dovrebbe essere esclusivamente quello dell’attuale variante Veloce con una canalizzazione agli estremi della presa d’aria differente da quella vista su Stelvio e ben visibile nell’immagine qui sopra apparsa sempre su Autopareri.

Emerge infine una revisione della gamma. Sarà introdotta infatti un’inedita versione “Competizione”, della quale è stato diffuso anche il badge adottato che riporta la C “accentata”; al momento si sconosce la caratterizzazione meccanica proposta, ma dovrebbe rappresentare una variante da porsi al di sotto della Quadrifoglio che riporta in auge una denominazione comunque già utilizzata in passato su altri modelli del Biscione. Il restyling delle Alfa Romeo Giulia e Stelvio dovrebbe essere presentato già nelle prossime ore.

Foto, Autopareri