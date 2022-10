Alfa Romeo Tonale premiato ancora: il SUV è “Auto Europa 2023”

Arrivano ancora buone notizie per Alfa Romeo dal suo nuovo modello, il SUV di segmento C e nuova entry level della gamma Alfa Romeo Tonale. Il nuovo veicolo che come sappiamo è stato presentato ufficialmente nei mesi scorsi è stato eletto Auto Europa 2023 da una giuria di esperti e giornalisti UIGA. La cerimonia di premiazione si è tenuta presso il Mauto Museo dell’Automobile.

Alfa Romeo Tonale ha ricevuto un nuovo premio, il SUV del Biscione è stato eletto Auto Europa 2023 dai giornalisti UIGA

Ricordiamo che Alfa Romeo Tonale è stato presentato a febbraio ad Arese dopo una lunghissima attesa. La versione concept car del modello era stata mostrata in anteprima al Salone dell’auto di Ginevra nel mese di marzo del 2019. Le vendite della versione di lancio si sono aperte a marzo con le prime consegne avvenute a fine maggio. Lo sbarco in concessionaria del SUV è avvenuto ad inizio giugno con i primi weekend di porte aperte dove i clienti hanno potuto fare la prima conoscenza con il nuovo SUV del Biscione.

Il premio Auto Europa 2023 assegnato da UIGA arriva a pochi giorni da un altro premio ricevuto da Alfa Romeo Tonale. Ci riferiamo al premio “Autonis” che è stato assegnato al SUV in Germania dai lettori di Auto, motor und sport che hanno votato in massa per il nuovo modello della casa automobilistica del Biscione premiato per il suo design.

Alfa Romeo Tonale la cui versione top di gamma con motore PHEV da 275 cavalli sarà svelata il mese prossimo, ha già venduto oltre 20 mila unità nella sola Europa sebbene la gamma sia ancora incompleta e sebbene il modello non sia ancora arrivato in tutti i paesi del vecchio continente.

