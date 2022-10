Fiat pickup: avvistato il nuovo modello

I prototipi del nuovo Fiat pickup sono già in fase di test in Brasile. Questo è ciò che mostra una foto proveniente dal Brasile che ha immortalato due unità del veicolo nei pressi di Belo Horizonte. Entrambi i veicoli, infatti, sono esemplari della Peugeot Landtrek, che nasce dallo stesso progetto e funge da base per lo sviluppo di questa nuova vettura. Il lancio di questo modello è previsto per il 2023.

Fiat pickup: primo avvistamento del prototipo del nuovo modello

Come sappiamo bene Fiat e Peugeot fanno parte del gruppo Stellantis, il che consente loro di condividere non solo il progetto, ma anche la produzione del nuovo pickup. Sarà una strategia simile a quella adottata con il furgone Fiorino, da cui è derivato un clone del marchio francese, chiamato Peugeot Partner Rapid.

Tuttavia, non è ancora chiaro se i due modelli coesisteranno. Si dice che il futuro Fiat pickup sarà venduto in Brasile, ma non c’è alcuna conferma che il mercato brasiliano riceverà anche la variante Peugeot: questo, a sua volta, è dato per scontato negli altri paesi sudamericani. In ogni caso, la produzione sarà a carico dello stabilimento Stellantis di Córdoba, in Argentina.

Fiat ha una tradizione nel mercato dei pick-up, ma solo nelle compatte con Fiat Strada e nelle medie, con Fiat Toro. Con il nuovo pickup, il marchio entrerà finalmente nel segmento dei modelli più grandi, dominato dalla Toyota Hilux.

Il nuovo Fiat pick-up sarà un clone del Peugeot Landtrek. Secondo il sito Autos Segredos, entrambi condivideranno la carrozzeria e la meccanica, composta da un motore turbodiesel da 2,0 litri (che è diverso da quello utilizzato da Toro e Jeep Compass ) e da un cambio automatico a sei rapporti. Naturalmente, ci sarà anche la trazione 4×4.

Per quanto riguarda l’architettura, il pickup utilizza il telaio tradizionale, non una struttura di tipo unibody. Il progetto di Peugeot Landtrek, da cui deriverà il nuovo modello di Fiat, precede la nascita di Stellantis ed è derivato da una partnership tra Peugeot e il marchio cinese Changan, che ha anche una propria variante del pickup per il mercato cinese, chiamata Hunter.

