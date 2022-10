Alfa Romeo Tonale: possibili 35 mila ordini nel 2022?

Nelle scorse settimane abbiamo saputo che Alfa Romeo Tonale ha già raccolto oltre 20 mila ordini con le sole versioni Mild Hybrid. Infatti sebbene la diesel sia già arrivata sul mercato, questi dati a quanto pare, non tengono ancora conto della nuova versione.

35 mila ordini per Alfa Romeo Tonale 2022 sembrano possibili a questo punto

Considerato che a novembre debutta Alfa Romeo Tonale PHEV con motore da 275 cavalli e che nel frattempo il SUV arriverà in altri mercati, sembra plausibile che a fine anno le vendite del nuovo modello possano ampiamente raggiungere e superare quota 35 mila ordini. Si tratterebbe di un ottimo risultato, molto al di sopra di quelle che erano le previsioni iniziali dei dirigenti della casa automobilistica del Biscione.

Infatti nei mesi scorsi il CEO di Alfa Romeo Jean-Philippe Imparato aveva detto che le aspettative di vendita di Alfa Romeo Tonale per il 2022 erano di 25 mila unità mentre per l’intero 2023 non meno di 45 mila, ma con la possibilità di arrivare a produrne anche 60 mila. A questo punto nel 2022 i dati potrebbero essere superati di oltre 10 mila unità. Si tratterebbe di un vero successo commerciale per Alfa Romeo che da un paio di anni sembra aver raddrizzato la baracca.

Come svelato dal CEO di Stellantis Carlos Tavares nei giorni scorsi sia il 2021 che il 2022 sono stati anni molto redditizi per il marchio del Biscione che pur registrando numeri di vendita ancora bassi ha comunque aumentato di molto la redditività di ogni singola vendita.

A questo punto il 2023 potrebbe essere un anno davvero da ricordare per la casa automobilistica del Biscione. Con Alfa Romeo Tonale che completerà la sua gamma e finalmente arriverà in oltre 100 mercati di tutto il mondo le vendite potrebbero raggiungere livelli insperati. Ricordiamo che proprio ieri Imparato ha confermato che nei primi mesi del 2023 il SUV di segmento C farà ufficialmente il suo debutto nel mercato auto degli Stati Uniti.

In America il nuovo SUV di Alfa Romeo sta suscitando grande curiosità e si ipotizza che da quel mercato possano arrivare un gran numero di ordini per il nuovo modello che va ad inserirsi in uno dei segmenti di mercato più in voga a livello globale.

