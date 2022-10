Alfa Romeo: si guarda all’America e al ritorno del Quadrifoglio

In questi quasi due anni di permanenza al vertice di Alfa Romeo da parte di Jean-Philippe Imparato pare evidente che ad ogni dichiarazione prodotta dal nuovo CEO del Biscione venga affiancato un pensiero ponderato. Ancora una volta Jean-Philippe Imparato si è espresso con frasi concise e piuttosto nette su quello che risiede al di là delle attese quando si parla di Alfa Romeo.

Il manager francese, comunque di origini italiane, ha parlato stavolta durante la prima giornata dell’Auto e Moto d’Epoca di Padova svoltasi ieri. Imparato era presente all’interno dello stand riservato al comparto Heritage di casa Stellantis, una presenza quanto mai necessaria per presentare il nuovo prodotto del Biscione votato a preservare il passato e l’unicità del marchio: Alfa Romeo Classiche.

La presenza di Jean-Philippe a Padova è un certificato delle ambizioni del marchio, della linearità dei processi e della schiettezza nell’approccio. Si sa infatti che proprio il CEO del Biscione rientra fra le personalità che Alfa Romeo destinerà alla messa a punto dei Certificati previsti dal nuovo programma destinato alle “classiche” del marchio. Non è un caso che proprio Imparato ha ammesso, a più riprese, che l’ispirazione del lavoro giornaliero in Alfa Romeo deriva da una ricerca costante condotta presso il Museo Storico di Arese.

Alfa Romeo torna a guardare agli Stati Uniti

Pare quindi evidente l’attenzione rivolta verso la storia del marchio stesso, con un programma che ha l’intenzione di riversarsi non soltanto ad un panorama di “avventori” presenti esclusivamente sul territorio nazionale, ma piuttosto si guarda con attenzione all’estero e soprattutto alla necessità di dedicarsi agli Stati Uniti. Dopo qualche tempo il Biscione ha intenzione di ritornare in pianta stabile negli Stati Uniti con un programma dedicato, utile ad improntare una strategia dedicata necessaria a riproporre la passione per il marchio nei tanti appassionati di Alfa Romeo presenti Oltreoceano.

Il primo trimestre del nuovo anno risulterà perciò fondamentale per metter a punto un vero e proprio sbarco in America della nuova Alfa Romeo Tonale. D’altronde il primo C-SUV elettrificato del Biscione si sta rivelando un autentico successo grazie ad un complessivo di vendite superiore alle 20.000 unità pochi mesi dopo la recente presentazione; la nuova Tonale piace e riesce a trainare le vendite del marchio, risultando quindi in piena sintonia con le previsioni più rosee messe a punto dal team guidato da Jean-Philippe Imparato. In ogni caso, fino a questo momento, come ammesso da Jean-Philippe Imparato a La Repubblica non esistono le condizioni per mettere a punto un secondo turno produttivo a Pomigliano d’Arco; si punta piuttosto a “dare il massimo nel primo turno”, ha detto il CEO di Alfa Romeo. Nel frattempo, durante questo weekend che coincide con l’appuntamento iridato del Gran Premio di Austin di Formula 1, Alfa Romeo ha in programma un evento di lancio proprio legato all’approdo in America della Tonale.

Il 2023 certificherà anche ulteriori debutti. Arriveranno in concessionaria i restyling che interesseranno le Alfa Romeo Giulia e Stelvio; le due vetture di punta del marchio disporranno di nuovi fari Matrix LED, di qualche piccola revisione stilistica dedicata alle prese d’aria del paraurti anteriore e di nuove possibilità offerte all’interno dell’abitacolo con l’introduzione del virtual cockpit e di qualche miglioria al sistema di infotainment.

Sempre nel 2023 è atteso un concept che dovrebbe ragionare su un tributo dedicato all’iconica Alfa Romeo 33 Stradale del mito Scaglione, si tratterebbe appunto di un concept che aprirebbe la strada ad una sportiva prodotta in serie limitatissima probabilmente realizzata su base Maserati MC20. Si riaprirebbe quindi una maggiore enfasi rivolta al Quadrifoglio; secondo quanto ammesso da Jean-Philippe Imparato ad Autoappassionati.it, ci sarà modo di celebrare (sempre il prossimo anno) il centenario del Quadrifoglio stesso. In questo caso pare che in Alfa Romeo si stia pensando ad un evento da svolgersi a Balocco prima dell’appuntamento di Formula 1 in programma a Monza, riproponendo un evento già messo a punto quest’anno e migliorandolo ulteriormente. Imparato si è lasciato sfuggire che in quell’occasione “potremo annunciare qualcosa di nuovo che entusiasmerà i nostri appassionati”, che sia quindi questa la sede di presentazione della concept?