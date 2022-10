Alfa Romeo Tonale si aggiudica il Premio di Design autonis

Arrivano ottime notizie per Alfa Romeo. Il nuovo arrivato della sua gamma, il SUV di segmento C Alfa Romeo Tonale si è appena giudicato un premio importante in Germania. Infatti i lettori della rivista automobilistica “auto motor und sport” hanno eletto il nuovo modello della casa automobilistica del Biscione come “Best New Design 2022” nella categoria dei SUV compatti.

Alfa Romeo Tonale premiato in Germania dai lettori della rivista auto motor und sport

Sono stati oltre 14 mila i lettori della rivista “auto motor und sport” che hanno partecipato al concorso e hanno eletto il SUV di Alfa Romeo con questo importante premio che valuta il design delle vetture.

Alessandro Maccolini, Design project responsible Alfa Romeo, in occasione del ritiro del premio alla cerimonia di Stoccarda ha commentato con grande orgoglio e gioia il premio ricevuto da Alfa Romeo Tonale affermando che si tratta di un premio molto importante che ormai rappresenta una tradizione in Germania per quanto concerne il settore automobilistico.

Il dirigente di Alfa Romeo ha aggiunto che il fatto che i lettori della rivista auto motor und sport abbiano scelto Alfa Romeo Tonale è motivo di grande orgoglio per lui e per Alfa Romeo e si tratta di un premio che va condiviso con il Centro Stile Alfa Romeo che ha realizzato il progetto di questo SUV.

Per Alfa Romeo il premio di design “autonis”, giunto quest’anno alla sua 22esima edizione, è una piacevole e gratificante consuetudine. Infatti già numerose altre auto in passato hanno ottenuto lo stesso riconoscimento. Si spera naturalmente che questo possa portare fortuna ad Alfa Romeo Tonale che in Europa ha già conquistato i cuori di molti clienti come dimostrano gli oltre 20 mila ordini fin qui registrati.

