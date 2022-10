Jeep Grand Wagoneer: ecco come sarebbe in versione pickup [Render]

Jeep Grand Wagoneer è una delle ultime novità che hanno arricchito la gamma della casa automobilistica americana. Il maxi SUV negli Stati Uniti dove viene commercializzato sta ottenendo un grande successo di mercato essendo tra i più venduti della sua categoria che è una tra le più redditizie.

Ecco come sarebbe Jeep Grand Wagoneer in versione pickup

A proposito di Jeep Grand Wagoneer, oggi vi segnaliamo che sul web c’è chi ha provato ad immaginare come sarebbe la versione pickup del SUV di Jeep. Si tratta del sito Kolesa che ha pubblicato nelle scorse ore un render di questa ipotetica versione del famoso modello di Jeep. Ricordiamo che attualmente la casa automobilistica americana che fa parte del gruppo Stellantis dispone di un solo pickup nella sua gamma. Ci riferiamo ovviamente a Jeep Gladiator.

Questo render di Jeep Grand Wagoneer pickup si basa sulla versione allungata Grand Wagoneer L. Questo si differenzia dal SUV oltre per il cassone posteriore tipico per un pickup anche per la presenza di una maggiore altezza da terra, estensioni dei passaruota, ruote fuoristrada e un design originale della parte posteriore.

Questo nuovo modello di Jeep che è stato svelato lo scorso anno è stato realizzato sulla medesima piattaforma di un altro modello del gruppo Stellantis e cioè il pickup Ram 1500, la cui attuale generazione ha debuttato all’inizio del 2018.

Jeep Wagoneer e la Grand Wagoneer sono alimentate rispettivamente da un motore 5.7 V8 capace di erogare 397 cavalli e da un propulsore 6.4 V8 dalla potenza di 477 cavalli, e sono abbinati a un cambio automatico a 8 rapporti con un sistema di trazione integrale Quadra-Drive II. Anche una versione pickup riceverebbe a nostro avviso la stessa gamma dei motori. Vedremo se per il futuro Jeep terrà in considerazione questa idea.

