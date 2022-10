Ferrari Purosangue incontra la F40 su strada | Video

La Ferrari Purosangue, nella sua veste definitiva, è stata immortalata in più esemplari dal solito Varryx, che ha trasferito le riprese in un video pubblicato nel suo canale YouTube. A un certo punto della sequenza, compare all’orizzonte una mitica Ferrari F40. Le due “rosse” passano una di fianco all’altra. L’enorme stacco filosofico e concettuale si palesa in modo chiaro, nei pochi istanti dell’incontro ravvicinato. Non c’è storia: stravince la più anziana delle due, ma in questo post ci occupiamo del SUV (o FUV) di Maranello.

Lanciata il 13 settembre 2022, la Ferrari Purosangue è la prima auto a quattro porte della casa del “cavallino rampante” (la Pinin non fa testo). Su questa creatura alta da terra il motore è disposto in posizione anteriore arretrata, con cambio al posteriore, secondo lo schema transaxle. Un layout completamente diverso da quello dei Crossover e degli Sport Utility Vehicle convenzionali. Anche il look è molto più dinamico, oltre che curato al meglio nei singoli aspetti della tela grafica.

La Ferrari Purosangue fissa nuovi standard nel comparto, in termini di handling, piacevolezza di guida e capacità di emozionare. Una “rossa”, del resto, non può deludere su questi fronti. La ripartizione dei pesi, col 49% dei carichi all’avantreno e il 51% al retrotreno, è simile a quella delle vetture sportive a motore centrale-anteriore, anche se il baricentro più alto, unito a un peso maggiore, fa la differenza sul piano della fisica.

Indubbiamente la Ferrari Purosangue è un’auto bellissima, ma quel “cavallino rampante” sul cofano sembra una forzatura, anche se l’apparato genetico si sforza di allinearsi alla tradizione. Il motore V12 aspirato è da antologia: uno dei migliori di sempre della casa emiliana. Si tratta del cuore da 6.5 litri di altre opere di Maranello, qui offerto con 725 cavalli di potenza. Inebrianti le sue sonorità meccaniche, come gli allunghi di cui è capace. Si tratta di un vero capolavoro. Il quadro prestazionale se ne giova, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 3.3 secondi e da 0 a 200 km/h in 10.6 secondi. La velocità massima varca la soglia dei 310 km/h. Cifre inaccessibili a tutti gli altri SUV, che perdono la sfida anche in termini di stile ed esclusività. A voi il video!