Ferrari ha creato 12 colori personalizzati per le sue supercar

Nell’ultimo mese, la Ferrari ha presentato in anteprima una dozzina di auto personalizzate sul suo account Twitter, tutte ispirate alla bellezza dell’Italia. Oltre ad un colore inedito, ciascuno dei 12 modelli Roma e SF90 vanta anche interni esclusivi dal catalogo Special Equipment del marchio.

Il primo modello, un SF90 Spider presentata a luglio, sfoggia un insolito colore esterno arancione. È una combinazione improbabile ma, insieme agli interni Verde Bellagio, sembra piuttosto eccellente. La casa automobilistica nota che questo particolare design è stato ispirato dal “borgo” che si trova lungo le rive del Lago di Como.

Una Ferrari Roma funge da tela per la seconda configurazione. Rifinita in una tonalità piuttosto accattivante di arancione, il grand tourer accoppia la sua vernice con interni rosso mattone, noto come Rosso Bologna. Si dice che questa ricca tonalità catturi la “passione e gioia di vivere” che esemplifica il capoluogo emiliano.

La terza versione indossa una tonalità più familiare ai fan della Ferrari: Giallo Modena. Il colore giallo vivido sta benissimo sulla SF90 e funziona bene con il sottile rivestimento grigio medio naturale (Grigio Corvara). La Ferrari afferma che questa bellezza dai colori vivaci trae ispirazione dalle Alpi in inverno.

Rispetto alla SF90 verniciata in Giallo, il quarto modello della serie sembra piuttosto sobrio. La vernice argentata sembra scorrere bene sull’elegante carrozzeria della SF90, conferendole una lucentezza ricca e lussuosa. L’interno, tuttavia, è stato rifinito in una tonalità non solitamente associata al Cavallino Rampante. La Ferrari lo descrive come Verde Venaria. La casa automobilistica italiana afferma di essere stata ispirata dai lussureggianti giardini che abbelliscono i palazzi italiani in tutto il paese.

Il quinto e il sesto veicolo sono entrambi basati sulla Roma. Il primo indossa una ricca e sofisticata tonalità di rosso (Rosso Fiorano) che è stata abbinata a un’elegante tonalità nota come Beige Lucania. Il sesto modello sfoggia un colore esterno simile, ma la finitura bordeaux è più profonda e tenue. L’interno è stato rifinito in Rosso Ducale ed è stato ispirato dagli “Affresco rinascimentale sulle pareti delle ville nobiliari toscane”.

La pelle gialla non è associata al lusso, ma il settimo modello della Ferrari è l’eccezione. Il rivestimento Ravello, visto qui su una Blu Tour De France SF90, prende in prestito il suo stile dalla vivace Costiera Amalfitana, un’area che si adatta perfettamente a una Ferrari drop-top.

L’ottavo modello è una Ferrari Roma in un rosa satinato polveroso. La tonalità distintiva si ripete all’interno, dove troviamo il rivestimento in pelle Grigio Budelli. Ferrari dice che l’ispirazione dietro questo grand tourer sono le spiagge della Sardegna, dove “la sabbia bianca della Costa Smeralda sfuma verso il corallo rosa”.

Uno dei nostri preferiti in particolare combina la classica vernice esterna bianca con un interno rosso “Rosso Giudecca“. Questa è la nona aggiunta alla tavolozza dei colori e, quando indossata dall’SF90, sembra davvero sorprendente. La Ferrari nota che questo particolare design ricorda il “sole che tramonta su Venezia, mentre le sfumature rosse e viola danzano intorno alla laguna”.

Il decimo colore è Blu Lipari che evoca immagini del mare che circonda l’isola di Lipari. Il verde lime è il colore del penultimo modello mentre il dodicesimo non attinge da un luogo specifico in Italia, ma piuttosto dai ricchi colori della terra. Questo può essere visto negli interni marrone Terra Antica, che funzionano bene con la vernice grigia e i suoi toni minerali.

