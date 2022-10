Carlos Sainz: miglior atleta uomo dei Seven Stars of Sport Awards

La Comunità di Madrid ha premiato Carlos Sainz con il Premio Seven Stars of sport Awards come miglior atleta uomo 2019. Questi premi riconoscono la promozione, lo sviluppo e lo sviluppo dello sport nella regione.

La presidente Isabel Díaz Ayuso ha consegnato i premi corrispondenti agli anni 2019 e 2020, che non sono stati consegnati in precedenza a causa della pandemia di Covid-19. Lo scopo di questi premi, con un massimo di nove categorie, è quello di riconoscere persone o enti che si sono distinti in modo significativo nella promozione, sviluppo e promozione dello sport nella regione.

Sainz è stato riconosciuto come il miglior atleta maschile dell’anno 2019

Carlos Sainz è stato riconosciuto come il miglior atleta maschile dell’anno 2019. L’ex calciatore Marcelo è stato il miglior atleta maschile dell’anno 2020. “È un onore aver ricevuto oggi il Seven Stars of Sport Award come miglior atleta uomo. Congratulazioni a tutti i vincitori e grazie alla Comunità di Madrid per questo riconoscimento speciale”, ha condiviso Carlos Sainz sui suoi social network.

“Persegui i tuoi sogni e i tuoi obiettivi con orgoglio e passione, ma soprattutto con fatica e lavoro. Non lasciarti ingannare: a volte raggiungerai i tuoi obiettivi, ma tante altre volte fallirai nel tentativo, come è successo a tutti noi. In entrambi i casi, la cosa più importante per andare avanti è lottare per il prossimo obiettivo, sapere di aver dato tutto”, ha sottolineato Carlos Sainz nel suo discorso di accettazione del premio.

“Sia nello sport che nella vita in generale, il duro lavoro e lo sforzo finiscono sempre per valerne la pena ed è quello che la vita continua a mostrarmi giorno dopo giorno “, ha aggiunto Carlos. Come migliore atleta femminile, la Comunità di Madrid mette in evidenza l’atleta Sara Martínez Puntero e nella categoria dello sport inclusivo, il Comitato Paralimpico spagnolo. Le stelle del 2020 sono per Marcelo, la giocatrice di rugby Patricia García Rodríguez e per l’Atlético de Madrid Women come migliore squadra sportiva.

Ti potrebbe interessare: Carlos Sainz: “Ferrari non deve preoccuparsi della Mercedes, solo della vittoria”