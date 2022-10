Carlos Sainz: “Ferrari non deve preoccuparsi della Mercedes, solo della vittoria

Carlos Sainz crede che la Ferrari non debba preoccuparsi della Mercedes nel Campionato Costruttori, ma solo di tornare a vincere le gare. Sono passati più di due mesi dall’ultima volta che la Ferrari ha trionfato un Gran Premio, con Charles Leclerc in Austria. Da allora Max Verstappen ha dominato vincendo cinque gare di fila arrivando ad un passo dal vincere il secondo titolo mondiale, mentre anche i risultati della Mercedes sono stati migliori di quelli della Ferrari.

Sainz pensa che più della Mercedes la Ferrari debba preoccuparsi di tornare a vincere

Mentre la Scuderia ha ottenuto solo tre podi nelle ultime cinque gare, la Mercedes ne ha accumulati sei riducendo il distacco nel Campionato Costruttori a 35 punti. Con 279 punti ancora in palio nella competizione a squadre, la Ferrari, la favorita di inizio stagione per vincere i titoli, è ora in lotta per mantenere il secondo posto.

Sainz, tuttavia, dice che la Ferrari non è preoccupata per la Mercedes, sono preoccupati di tornare in forma vincente. Se ci riescono, salutano la squadra di Brackley. “Siamo preoccupati di tornare a vincere, più della Mercedes”, ha detto. “Sinceramente, se riusciamo a tornare a vincere prima della fine della stagione, allora la battaglia con la Mercedes dovrebbe essere sistemata.”

Ferrari si sta avvicinando alla fine di una stagione in cui la forma della squadra è stata altalenante poiché ha perso punti a causa di errori di strategia e problemi di affidabilità. Sainz ha esortato la Scuderia a puntare sulla costanza nella corsa al finale di stagione ad Abu Dhabi. Lo spagnolo si schiererà sulla griglia del Gran Premio di Singapore P5 nel Campionato Piloti con 187 punti, 32 in meno della P2 che attualmente appartiene al suo compagno di squadra Charles Leclerc.

