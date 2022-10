Alfa Romeo Stelvio restyling: nuove foto spia a poche settimane dal debutto

Alfa Romeo Stelvio restyling è un modello di cui si parla da molto tempo e che finalmente nel corso del prossimo mese di novembre dovrebbe fare il suo debutto sul mercato insieme al restyling della berlina di segmento D Alfa Romeo Giulia. Diciamo subito che si tratterà di un aggiornamento molto leggero che servirà a rendere questa auto più in sintonia con il nuovo corso del Biscione ed in primis con Alfa Romeo Tonale la grande novità di questo 2022 per quanto riguarda lo storico marchio milanese.

Alfa Romeo Stelvio Restyling: il prototipo nuovamente avvistato in strada

Nel frattempo segnaliamo che il prototipo di Alfa Romeo Stelvio restyling è stato nuovamente avvistato in strada nelle scorse ore come si evince molto chiaramente dalle foto realizzate da Gabetz Spy Unit e pubblicate di consueto sul web da Walter Vayr. Le immagini mostrano che le principali modifiche estetiche riguarderanno gruppi ottici, scudetto e griglie del paraurti. Si tratterà comunque di modifiche assai lievi.

Per quanto riguarda gli interni di Alfa Romeo Stelvio Restyling sono attesi miglioramenti alla tecnologia e al sistema di infotainment. Inoltre dovrebbe essere assai probabile l’introduzione di un nuovo quadro strumenti digitale oltre a nuove grafiche. Non sappiamo se ci saranno cambiamenti a proposito degli allestimenti, degli optional e o dei materiali ma qualche novità in proposito sembra essere assai probabile.

Non ci dovrebbero essere sorprese per quanto concerne la gamma dei motori ma come si dice in questi casi mai dire mai. Ricordiamo che questo modello accompagnerà il SUV fino alla fine della sua carriera in attesa della seconda generazione che potrebbe debuttare nel corso del 2026. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno in proposito.

