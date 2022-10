Nuova Alfa Romeo Duetto: la futura generazione potrebbe impreziosire la gamma del Biscione

Nuova Alfa Romeo Duetto potrebbe essere una di quelle famose auto sportive di cui nei mesi scorsi ha parlato il CEO di Alfa Romeo Jean-Philippe Imparato il quale aveva detto che in futuro alcune auto sportive avrebbero potuto fare ritorno nella gamma del Biscione se le cose fossero andate nel frattempo in una certa maniera.

Ecco come viene immaginata la nuova Alfa Romeo Duetto futura generazione dell’iconico modello

Nuova Alfa Romeo Duetto sarebbe dunque l’erede del famoso modello che per 28 anni è stato venduto dallo storico marchio milanese fino al 1994 e che adesso potrebbe finalmente tornare in una veste del tutto inedita. A proposito di questo modello, da quanto si è saputo del suo possibile ritorno in molti sul web si sono cimentati nell’immaginare quello che potrebbe essere l’aspetto di questa futura e per il momento solo ipotetica auto.

L’ultimo tentativo è stato effettuato nelle scorse ore dal designer e architetto Tommaso D’Amico che nel suo canale YouTube ha pubblicato un video render in cui immagina l’aspetto di questo futuro modello che secondo i soliti bene informati potrebbe fare il suo ritorno nella gamma della casa automobilistica milanese nel corso del 2025.

In questo render la nuova Alfa Romeo Duetto viene immaginata con un aspetto fedele a quello del famoso modello degli scorsi decenni ma ovviamente reinterpretato in chiave moderna. L’autore del render immagina anche gli interni del veicolo lussuosi e tecnologici e ipotizza l’utilizzo di un motore FireFly 4 cilindri 1.3 T4 150 CV in versione turbo, con cambio automatico.

A proposito del motore non è al momento chiaro se in caso di conferma del ritorno della Spider, Alfa Romeo decida di optare per un motore elettrico oppure essendo un’auto in edizione limitata per un motore a combustione.

