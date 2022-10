Stellantis ha ricevuto il premio “Best Company in Ibero-America 2022”

Nell’ambito del Congresso Iberoamericano delle Donne Imprenditrici tenutosi dall’11 al 13 ottobre a Buenos Aires, il Gruppo Stellantis Argentina ha ricevuto il premio come “Miglior azienda iberoamericana dell’anno 2022” dall’Associazione Iberoamericana delle Donne d’affari.

Stellantis in Argentina ha ricevuto il premio come “Miglior azienda iberoamericana dell’anno 2022”

Questo eccezionale riconoscimento, conferito dalla Sig.ra Julita Maristany, presidente dell’Associazione e dalla Sig.ra Maria Luisa Macchiavello, vicepresidente, riconosce il lavoro e l’impegno di Stellantis in termini di diversità di genere, inclusione, sostenibilità, attenzione per l’ambiente, responsabilità sociale d’impresa, leadership della quota di mercato in Argentina e maggiore crescita del volume delle esportazioni e della produzione post-pandemia.

A questo proposito, il Sig. Rodrigo Pérez Graziano, Direttore Istituzionale di Stellantis Argentina, ha dichiarati: “è un onore per noi ricevere questo riconoscimento, che è sinonimo del fatto che siamo sulla strada giusta e dobbiamo continuare su questa strada, con una maggiore inclusione, diversità e un maggiore valore aggiunto alla nostra società.

Da parte sua, l’AIME è un’associazione riconosciuta a livello internazionale che opera in Spagna, Portogallo, Messico e diversi paesi del Centro e Sud America, orientando la propria attività verso le pari opportunità per le donne in posizioni di leadership nel mondo degli affari.

L’Associazione iberoamericana delle donne imprenditrici è stata fondata nel 1989. È un’organizzazione non governativa, senza scopo di lucro, apartitica e pluralista. Il focus è sulla donna d’affari PMI e sull’imprenditrice che rivendica un’area all’interno della quale può valorizzare le proprie capacità lavorative partendo dalla propria identità, senza trascurare la famiglia.

Cerca di rafforzare nella vita di tutti i giorni, la coerenza tra le nostre idee e le nostre azioni, facendo prevalere il dialogo, il confronto e la riflessione sulle attuali preoccupanti realtà. Insomma per Stellantis ancora una buona notizia dall’America Latina.

Ti potrebbe interessare: Stellantis e Ferrari: i sindacati chiedono aumento salariale dell’8,4% per il 2023