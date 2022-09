Bottas non ha dubbi: i regolamenti 2022 sono migliori degli anni precedenti

Valtteri Bottas ritiene che quando si tratta di una situazione di gara, i regolamenti 2022 si sono dimostrati migliori dei loro predecessori. La stagione 2022 ha portato una vasta gamma di modifiche ai regolamenti che i team devono rispettare con l’obiettivo non solo di scuotere la griglia, ma anche di produrre gare migliori sotto il profilo dello spettacolo.

Bottas pensa che i regolamenti del 2022 abbiano migliorato lo spettacolo in F1

All’inizio delle battaglie tra Charles Leclerc e Max Verstappen, abbiamo visto come le auto fossero in grado di seguirsi più da vicino e non perdere molto tempo a causa dell’aria sporca prodotta dall’auto davanti. Le auto sono più lente, ma le gare sono state più avvincenti.

Alfa Romeo è uno dei team che inizialmente ha beneficiato maggiormente del cambiamento di regole e nella gara di apertura della stagione, Bottas, in quello che è stato il suo primo Gran Premio per la squadra dopo essere passato dalla Mercedes, è riuscito a finire P7 dopo essersi qualificato solo uno posto dietro al suo ex compagno di squadra Lewis Hamilton.

La forma di Bottas potrebbe essersi leggermente ridotta da allora, in gran parte a causa dell’inaffidabilità del motore della sua monoposto, ma il finlandese ha detto di “non avere dubbi” che le vetture del 2022 si siano dimostrate migliori quando si tratta di gara anche se non è così per le qualifiche.

“Quando penso al giro di qualifica, preferisco le monoposto di vecchia generazione, e questo solo per una questione di peso”, ha detto. “Oggi si ha la percezione di guidare una vettura meno reattiva, ma questo si sente soprattutto nel giro veloce.”

“Se invece si parla di gara non ho dubbi nel dire che le monoposto 2022 sono migliori, puoi stare vicino a chi ti sta davanti e questo è un cambiamento molto positivo”. Ottenere la temperatura ottimale degli pneumatici si è rivelato un compito difficile, come nella maggior parte degli scorsi anni, ma Bottas crede che sebbene fatichi ancora è un po’ più facile di quanto non fosse nel 2021. Il finlandese è attualmente P10 nella classifica Piloti non essendo riuscito a ottenere punti nelle ultime sette gare.

