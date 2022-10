Nuova Fiat 600: il nuovo SUV debutterà nella prima metà del 2023 [Render]

Nuova Fiat 600 dovrebbe essere una delle prossime novità che saranno svelate dalla casa italiana. Usiamo il condizionale perché in realtà non è per nulla sicuro che il modello in questione avrà questo nome. Ci riferiamo naturalmente al SUV di segmento B che Fiat ha intenzione di lanciare nel corso del primo trimestre del prossimo anno come anticipato dal CEO Carlos Tavares e che sarà prodotto in Polonia.

Ecco quale potrebbe essere l’aspetto della nuova Fiat 600 che debutterà nei prossimi mesi

Fiat per realizzare la nuova Fiat 600 utilizzerà la piattaforma e-CMP, quella della Peugeot 2008 tra le altre. Questo modello dovrebbe essere il sostituto del SUV 500X.

Quest’ultima lanciata nel 2014 poi aggiornata due volte, nel 2018 poi nel 2021, aumenterà di dimensioni e si sposterà di segmento. L’auto infatti con la prossima generazione dovrebbe essere caratterizzata da un allungamento di 15 cm che porterà la sua lunghezza a circa 4,40 m.

Si tratta di una logica industriale che sarà condivisa anche dalla Jeep Renegade, la cui prossima versione crescerà per lasciare un po’ di libertà alla Jeep “baby”, che come sappiamo si chiama Jeep Avenger.

Questa auto arriverà sul mercato in versione completamente elettrica dando il via ad una nuova era per Fiat. Nella gamma dei motori comunque ci sarà spazio ancora per veicoli a combustione. Tra questi potrebbero trovare spazio le unità a benzina, il 1.2 PureTech di PSA o il 1.5 Firefly di Fiat.

A proposito della nuova Fiat 600 qui vi mostriamo un render del magazine francese l’Automobiles-magazine che ha provato ad immaginare quello che sarà l’aspetto di questo modello quando finalmente sarà svelato. Vedremo dunque se in effetti questo modello si chiamerà così e se davvero le sue caratteristiche estetiche saranno quelle proposte da questo render.

