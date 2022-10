Fiat, François: “DiCaprio, la 500 e quel viaggio spericolato con Marchionne”

Da Parigi alla guida del marchio automobilistico italiano per eccellenza. Olivier François è l’anima di Fiat, occupando la poltrone di amministratore delegato. Un ruolo che comporta onori e oneri, una responsabilità guadagnata sul campo, attraverso gli anni di onorata militanza in Fiat Chrysler Automobiles.

Fiat: François a ruota libera

Intervistato da L’Incontro, il ceo di Fiat ha svelato tante curiosità sfiziose, a cominciare dall’auto del cuore: la vecchia Simca 1100 Horizon di sua madre. Ciò gli ricorda una preziosa lezione: nessun marchio dura in eterno se mancano la vision, la leadership e la storia d’amore, autentica e duratura, con la propria clientela. La strada preferita? La Route 66 “ovviamente”, con la playlist giusta, da Patsy Cline a Morricone.

Dopo la curva ci sarà il rettilineo della mobilità sostenibile. Entreranno nell’era della nuova Fiat 500. Elettrica, ça va sans dire, perché da 63 anni guarda al futuro.

L’ultimo divo di Hollywood fatto salire è stato Leonardo DiCaprio nella nuova 500. Gli è piaciuta tanto da spingerlo a confessare che sarebbe andato di corsa a comprare azioni FCA. Una volta ha proposto a Lady Gaga di portarla con una Fiat a scoprire la terra delle sue radici, Naso, un paese siciliano vicino a Messina. Spera di riuscirci un giorno.

Poi ecco servito un aneddoto del viaggio con Sergio Marchionne: il compianto italo-canadese gli annunciò che i freni della macchina erano completamente andati. Sfrecciavano a 300 km/h sulla pista di Formula 1 di Istanbul, a margine della presentazione della Fiat Linea nel 2007.

Durante il lockdown ha avvertito la mancanza dell’auto. Ma non quella usata per portare ogni mattina il suo pc da casa all’ufficio: non ha più senso. Sentiva l’assenza della spensieratezza di una gita fuori porta in famiglia, il massimo del lusso.

Quindi, il focus si è spostato sulle strategie di marketing attuate da Fiat e Stellantis in generale. Stando a François, applicano le tattiche e le formule maggiormente all’avanguardia per fornire le cosiddette “impression”. In 14 anni di attività ha imparato, però, quanto conti l’immagine duratura, più di un miliardo di impression. E adottano i Data per farla arrivare al pubblico di riferimento, senza mai perdere di vista l’aspetto cruciale: non esiste un algoritmo per l’emozione.