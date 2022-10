Fiat Mobi diventa più cara ma rimane l’auto più economica del Brasile

C’è una lotta molto particolare tra Fiat Mobi e Renault Kwid. Il duo di utilitarie lotta per la posizione di auto più economica in Brasile, scambiandosi sempre il titolo con i vari cambiamenti nei listini prezzi. Tuttavia, anche con un ulteriore aumento, Fiat Mobi è ancora più economico del Kwid di soli R $ 700.

Nonostante un lieve aumento di prezzo Fiat Mobi rimane l’auto più economica in Brasile

Ad agosto la Fiat Mobi era già diventata più costosa. La versione entry-level Like 1.0 ha raggiunto R $ 64.690 all’epoca mentre adesso parte da R $ 65.890, un aumento considerevole di R $ 1.200. A titolo di riferimento, la Renault Kwid Zen 1.0, la versione più economica della sua concorrente, parte da R$ 66.590, una differenza di R$ 700 – ma vale la pena ricordare che Renault offre di serie i controlli di trazione e stabilità, oltre a 4 airbag.

Fiat Mobi Trekking, che costava R $ 67.690, ora è salita a a R $ 68.890, lo stesso aumento di R $ 1.200 per Like. Quando è completamente equipaggiato con optional, come cerchi in lega, fendinebbia e Safety Pack, con controlli di trazione e stabilità, la vettura di Fiat raggiunge R $ 73.368, un valore che lo avvicina già alle berline compatte.

La Fiat Mobi ha come dotazione principale sterzo idraulico, aria condizionata, alzacristalli elettrici anteriori, ruote da 14″ con coprimozzi, tergicristallo posteriore e lavavetri, computer di bordo e predisposizione per l’audio. La Mobi Trekking ha un look più avventuroso, sistema multimediale da 7 pollici scon mirroring wireless e altri dettagli visivi.

La versione top di gamma dell’auto della principale casa italiana riceve fendinebbia, cerchi in lega e sistemi di sicurezza. In entrambe le versioni il motore è 1.0 aspirato, con 4 cilindri, 71/74 CV e 9,3/9,7 kgfm di coppia, con cambio manuale a 5 marce.

