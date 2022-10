Fiat Toro con motore 1.3 Turbo Flex avrà la trazione 4×4

Fiat Toro 1.3 Turbo Flex avrà un cambio automatico a nove rapporti e trazione 4×4. Il motore 2.0 Turbo Diesel dovrebbe essere limitato alla versione Ranch. Con l’arrivo della Fiat “Landtrek”, il marchio italiano apporterà modifiche alla gamma di versioni della Toro. Come già accennato, il motore 2.0 Turbo diesel sarà limitato alla versione Ranch.

Fiat Toro con motore 1.3 Turbo Flex sarà dotato di cambio automatico e trazione integrale

Tuttavia, Autos Segredos ha scoperto che il pickup avrà versioni con un motore 1.3 Turbo Flex con trazione 4 × 4 e cambio automatico a nove velocità. Il sistema sarà lo stesso della Jeep Renegade. Le modifiche dovrebbero avvenire nel 2023 come novità della gamma 2024 del pickup. La Fiat Toro 1.3 Turbo Flex con trazione 4×4 dovrebbe essere offerta nelle versioni Volcano e Ultra, le opzioni Endurance e Freedom dovrebbero rimanere solo con trazione 4×2 e cambio automatico a sei rapporti.

Il motore 1.3 T270 della Fiat Toro manterrà la potenza di 180 CV con benzina e 185 CV con etanolo e una coppia di 27,5 kgfm, indipendentemente dal carburante. Proprio come il nuovo SUV, per avere la trazione 4×4, il cambio automatico sarà il nove rapporti.

La Fiat Toro 1.3 Turbo Flex T270 dovrebbe mantenere le stesse caratteristiche del sistema di trazione 4×4 della Jeep Renegade T270. Ci saranno quindi fino a quattro modalità di guida, che regolano i parametri di motore, cambio e bloccaggio del differenziale posteriore in base al tipo di pianale e al desiderio del guidatore. Sono: Auto, Sport, Neve, Sabbia/Fango.

Il pacchetto off-road dovrebbe essere completato dalle funzioni 4WD Low, che privilegia i rapporti più corti del cambio automatico, 4WD Lock, che blocca il differenziale posteriore, e Hill Descent Control, in grado di mantenere automaticamente la velocità del veicolo anche su discese ripide. vedremo dunque se queste indiscrezioni troveranno conferme ufficiali nel corso delle prossime settimane.

