Opel Mokka-e: per la massima efficienza e comfort in inverno

Nei mesi invernali è particolarmente importante garantire che i veicoli elettrici a batteria funzionino nel modo più efficiente possibile. Con i modelli Opel come la recente Opel Mokka-e, è molto semplice: con questo modello infatti guidatori e passeggeri non solo sono privi di emissioni a livello locale, ma possono mantenere basso il consumo di energia ma alto il riscaldamento grazie ai numerosi sistemi di riscaldamento e alle tecnologie di cui dispone il Mokka-e.

Massima efficienza e comfort in inverno per guidatore e passeggeri di Opel Mokka-e

I primi passi verso un funzionamento efficiente del veicolo elettrico iniziano già prima della partenza: i conducenti di Opel Mokka-e possono attivare il preriscaldamento mentre la compatta di Opel è collegata all’alimentazione esterna tramite una presa domestica, una wall box o un caricatore veloce, per esempio. Inoltre, grazie alla pompa di calore standard, il calore generato può essere utilizzato per riscaldare l’interno senza dover accendere un “riscaldatore ausiliario” convenzionale e questo andrebbe a discapito della gamma.

Inoltre, i possessori di Opel Mokka-e possono utilizzare l’app myOpel per programmare il preriscaldamento degli interni comodamente dal proprio divano tramite telecomando. In pochi minuti, l’abitacolo dell’auto non solo raggiunge una temperatura confortevole di circa 21 gradi Celsius, ma anche i finestrini sono privi di ghiaccio quando c’è il gelo.

Opel Mokka-e non solo assicura un clima di benessere piacevolmente caldo nell’abitacolo, ma anche la sicurezza di viaggiare in modo efficiente e responsabile. Perché è proprio in frenata o in discesa che il SUV compatto mostra i suoi punti di forza in termini di recupero energetico: il motore elettrico converte quindi l’energia di spinta in energia elettrica. Se il guidatore inserisce il cambio automatico nella marcia B, il recupero e la coppia frenante aumentano.

La batteria da 50 kWh si ricarica gratuitamente e offre riserve per la fase successiva del viaggio. Mokka-e offre tre modalità di guida: Eco, Normal e Sport. In modalità Eco, il SUV elettrico è più efficiente dal punto di vista energetico a favore della gamma. E il Mokka-e deve “rifornirsi” di energia ogni tanto? può essere ricaricato in una stazione di ricarica a corrente continua da 100 kW in soli 12 minuti per un’autonomia aggiuntiva di 100 chilometri. Il SUV compatto è equipaggiato di serie per l’opzione di ricarica rapida.

Un altro punto a favore è l’integrazione delle batterie nel sottoscocca del Mokka-e. Non solo è pratico, ma rende anche il SUV Opel audace e dal design chiaro ancora più sicuro, soprattutto nelle difficili condizioni stradali invernali. Perché le batterie garantiscono un baricentro basso e una solida tenuta di strada.

Grazie a queste tecnologie, i conducenti e i passeggeri di Opel Mokka-e possono viaggiare comodamente, senza emissioni locali, in modo altamente efficiente e con molto divertimento di guida anche in inverno.

