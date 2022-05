Fiat Mobi: prodotte 400.000 unità a Betim

Versatile e con molta personalità, la Fiat Mobi è diventata un punto di riferimento in termini di efficienza ed economicità in Brasile, e si sta consolidando sempre di più nel mercato locale. Nel 2022, il modello è al quinto posto nella classifica nazionale dei veicoli e ha chiuso gli ultimi due mesi (aprile e marzo 2022) al terzo posto tra le auto più vendute.

Tutto questo successo si riflette anche nel traguardo appena raggiunto: nello stabilimento di Betim (MG) sono state prodotte 400.000 unità della Mobi. Vale anche la pena ricordare che il modello viene esportato e venduto anche in altri 12 paesi, oltre al Brasile.

Fiat Mobi: nello stabilimento di Betim sono stati costruiti fino ad ora 400.000 esemplari

Divertente da guidare, molto economica e con un design moderno e robusto, la Fiat Mobi è diventata la beniamina delle grandi città. Questo perché il consumo di carburante è fra i più bassi tra i veicoli progettati e prodotti in Brasile.

Lanciata sei anni fa come soluzione intelligente per la vita di tutti i giorni con le sue dimensioni compatte, la Fiat Mobi è l’unica berlina della sua categoria in grado di percorrere oltre 700 km con un pieno di carburante grazie ai recenti sviluppi tecnici. Può percorrere fino a 15 km con un solo litro di benzina, secondo il programma di etichettatura del veicolo.

La vettura si distingue anche per comfort, finiture differenziate e spazio per il guidatore (che è il migliore tra i principali concorrenti). Per completare, il modello è diventato ancora più moderno con il model year 2023, arrivato sul mercato a marzo.

Ora dispone di controllo di stabilità, controllo di trazione e assistente alla partenza in salita (Hill Holder) nelle sue due versioni Like e Trekking, rafforzando la sicurezza del modello, che già aveva di serie freni ABS, doppio airbag, sensore di pressione degli pneumatici e sistema ISOFIX per seggiolini per neonati e bambini sul sedile posteriore. La caratterizzazione della versione Trekking si è arricchita di un nuovo look e di una nuova esclusiva colorazione chiamata Strato Grey.

È importante ricordare che tutte le versioni della Fiat Mobi sono dotate di serie di aria condizionata, servosterzo, alzacristalli anteriori e chiusure elettrici, sensore di pressione degli pneumatici, doppio airbag e freni ABS con EBD.

Come optional sono disponibili specchietti retrovisori esterni elettrici, sistema antifurto, volante multifunzione con regolazione in altezza e cerchi in lega oscurati, oltre all’esclusivo sistema di infotainment Uconnect con supporto Android Auto ed Apple CarPlay, di serie nella versione Trekking, lanciato per completare la famiglia della Mobi nel 2020. Infine, il modello è ancora l’unico nel segmento ad offrire la connessione wireless.