Jeep Compass 4xe: a settembre è l’ibrida più venduta in Italia

La Jeep Compass 4xe mantiene ancora una volta la leadership del mercato destinato ai veicoli motorizzati con unità ibride plug-in anche nel mese di settembre, in Italia. Il mese appena conclusosi introduce quindi un autentico successo per il C-SUV del costruttore americano di casa Stellantis, una condizione che si contrappone al segno meno registrato nelle vendite complessive che adesso calano rispetto al medesimo mese del 2021. Nello specifico, nel mese di settembre di quest’anno, la Jeep Compass 4xe è stata immatricolata in 430 unità in Italia introducendo una decrescita di circa 200 unità rispetto allo stesso mese dello scorso anno.

Sebbene il calo sia chiaramente fuori discussione, la Jeep Compass 4xe riesce a primeggiare nella classifica che riguarda i veicoli alimentati da propulsori ibridi plug-in. Il C-SUV del costruttore americano ha anche il merito di aver imposto un distacco piuttosto consistente nei confronti della seconda in classifica, ovvero la Volvo XC40 che si ferma a 366 vetture immatricolate nel mese di settembre di quest’anno. Va detto però che la XC40 del costruttore svedese introduce un incremento in termini di numeri di vendite non indifferente rispetto a quanto fatto registrare durante lo stesso mese dello scorso anno, quando erano state immatricolate 170 Volvo XC40. Il podio è completato dalla Lynk & Co 01 che passa dalle 165 vetture immatricolate a settembre 2021 alle 312 unità vendute il mese scorso.

La Jeep Compass 4xe si impone anche nelle vendite cumulative registrate da inizio anno

Le primissime posizioni della classifica di vendita sono appannaggio dei veicoli a marchio Jeep anche per ciò che riguarda il dato cumulativo relativo al periodo che va da inizio anno al mese di settembre stesso. Nello specifico le ibride plug-in premiano ancora la Jeep Compass 4xe e anche la Jeep Renegade 4xe, che nonostante a settembre abbia venduto circa 180 esemplari piazzandosi al quinto posto, nel cumulativo mantiene una eccellente seconda piazza finale. Durante i primi nove mesi dell’anno, la Jeep Compass 4xe ha venduto 8.661 vetture, mentre la Jeep Renegade 4xe 5.404 unità.

Decisamente a debita distanza dalla Jeep Compass 4xe (così come dalla Renegade), anche nel cumulativo, la Lynk & Co 01 che immatricola 2.388 unità scalzando anche la BMW X1 dal podio. Da segnalare l’ottimo riscontro del SUV cinese che nel medesimo periodo del 2021 aveva immatricolato solamente 227 unità. Va detto, infine, che il Segmento relativo alle motorizzazioni ibride plug-in, in Italia, ha inciso sull’intero mercato per il 4% del totale ovvero con un valore in decrescita dell’1,2% rispetto al settembre dello scorso anno.