Fiat Fastback: svelata la versione personalizzata da Mopar

Come per il Jeep Renegade e il Fiat Toro, per fare alcuni esempi recenti, Mopar ha preparato un esemplare da esposizione unico del Fiat Fastback. L’ultimo SUV coupé per il mercato brasiliano è dotato di accessori originali e articoli esclusivi.

Il risultato è stata una personalizzazione che non solo presenta modi per il cliente che cerca di personalizzare l’auto, ma rafforza anche il design sportivo e sofisticato del nuovo Fastback.

Fiat Fastback: Mopar presenta una serie di accessori progettati appositamente per il SUV coupé

La gamma di accessori di Mopar per il primo SUV coupé dello storico marchio torinese comprende 35 articoli, quattro dei quali sono stati scelti per questo concept “moparizzato”. Questi sono: tappetino con bordo rialzato (a protezione dell’enorme bagagliaio da 600 litri), tappetini in gomma con moquette (con elementi grafici che riprendono gli interni del nuovo Fiat Fastback), protezioni sottoporta e pellicola 3M per i vetri.

Tra i punti salienti dell’elenco degli accessori originali Mopar disponibili al pubblico, possiamo citare anche i cerchi in lega da 17” scuri, le modanature verniciate, gli adesivi per il cofano motore, i bulloni antifurto per i cerchi, il lucchetto della ruota di scorta, la pellicola antivandalismo e tanto altro ancora. L’elenco si espanderà presto a un numero ancora maggiore di opzioni per i clienti, come finiture verniciate e gancio traino integrato.

In pieno sviluppo, quest’ultimo articolo non ha precedenti nei modelli Fiat ed è stato installato sperimentalmente sul Mopar Fastback. Poiché è integrato nel paraurti posteriore, mostra un aspetto più armonioso e offre molta sicurezza perché oltre al braccio rimovibile, non danneggia l’angolo di uscita del veicolo, evitando ad esempio graffi sulle rampe.

La show car di Mopar si basa sulla versione Limited Edition Powered by Abarth in Vulcano Black, verniciata con Mopar Blue sulla linea di cintura (compreso il logo Mopar sui parafanghi anteriori) e grigio opaco nella metà inferiore della carrozzeria.

I cerchi di serie sono stati sostituiti da un set da 19” e razze da 8,5”, con pneumatici a basso profilo nella misura 235/40 ZR19. Le sospensioni hanno ottenuto molle e ammortizzatori ricalibrati. La sensazione più sportiva è presente anche nell’impianto di scarico, che consente di scegliere un ruggito più aggressivo e la funzione Pedal Fast Delay, che rende più veloce la risposta dell’acceleratore.

L’abitacolo è caratterizzato da un rivestimento bicolore

All’interno, il Mopar Fastback colpisce per il rivestimento bicolore con pelle chiara presente su plancia, portiere e volante. I sedili combinano pelle e alcantara. C’è anche una discreta illuminazione Mopar Blue sul pavimento anteriore e sul cruscotto. Nel bagagliaio, oltre al pratico ed elegante tappetino con bordo rialzato, è presente un subwoofer JBL che può essere estratto e utilizzato esternamente come altoparlante Bluetooth.

Sempre nell’ambito di Mopar, responsabile di tutto il post-vendita Fiat, il nuovo Fiat Fastback sarà un’auto economica da mantenere. Con una garanzia di tre anni, il nuovo SUV coupé ha la gamma di ricambi più conveniente tra i suoi concorrenti (fino al 47% in più sulle versioni con motore T200 e fino al 38% in più sulla versione con T270).

Il SUV coupé ha anche tre opzioni per i pacchetti di manutenzione che utilizzano parti originali che possono essere acquistate insieme al veicolo, offrendo una maggiore comodità al cliente. Il piano Tranquility è il piano iniziale e include tre revisioni programmate.

La protezione, oltre alle revisioni, copre gli articoli di usura, le spazzole del parabrezza, l’ossi-sanificazione, l’allineamento e il bilanciamento. Infine, il pacchetto Security include tutti gli articoli del piano precedente più un ulteriore anno di garanzia.