Fiat Fastback e il mistero della versione entry level che non esiste

Sebbene le vendite di Fiat Fastback in Brasile siano iniziate da poche settimane il nuovo modello della casa italiana potrebbe già avere una nuova versione di ingresso. Per ora, non ci sono indicazioni ufficiali che Fiat lancerà una configurazione più conveniente per il modello, ma i colleghi di Motor1 hanno notato un dettaglio intrigante nella tabella dei consumi di Conpet Inmetro.

Fiat Fastback: la quarta versione è la drive ma al momento non si sa se arriverà mai

Aggiornato a fine settembre, l’elenco del programma brasiliano di etichettatura dei veicoli mostra quattro versioni per Fiat Fastback. Tuttavia, il SUV coupé ha solo tre versioni (Audace, Impetus e Limited Edition Powered by Abarth). Nella tabella, la quarta versione sarebbe la Drive. E tenendo conto dell’attuale nomenclatura Fiat, tradizionalmente questa configurazione è la versione di ingresso. Pertanto, si collocherebbe al di sotto di Audace, il cui prezzo in Brasile è di R$ 129.990.

Pertanto, si può immaginare che un’eventuale versione Fiat Fastback Drive abbia un prezzo inferiore a questo. Molto probabilmente questa versioni rinuncerebbe ad alcuni optional previsti nella Audace. In particolare si vocifera dell’assenza in questa versione del pacchetto di sicurezza attiva con frenata automatica e avviso di deviazione dalla corsia. Sono apparecchiature costose che potrebbero essere offerte come opzioni in un Fastback più economico.

Tuttavia non vi sono certezze che questa versione “Fantasma” di Fiat Fastback venga rilasciata sul mercato. A volte infatti Conpet Inmetro indica dei modelli che magari inizialmente sarebbero dovuti essere messe in commercio ma che poi per un motivo o per un altro la casa automobilistica decide di non commercializzarli. Potrebbe dunque essere questo il caso per questa versione Drive di Fastback.

