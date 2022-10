Stellantis: stop alla produzione a Melfi la prossima settimana

Arrivano brutte notizie dall’Italia per il gruppo Stellantis. A quanto pare infatti la società nata dalla fusione del gruppo Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe interromperà la produzione la prossima settimana nel suo principale stabilimento di Melfi nel sud Italia. La notizia è stata data nelle scorse ore e proviene da fonte sindacale.

Stellantis: la settimana prossima si ferma ancora lo stabilimento di Melfi

L’ennesimo stop di questo 2022 per lo stabilimento lucano del gruppo guidato dal CEO Carlos Tavares avviene a causa di una carenza di semiconduttori che ha interessato la fornitura di un componente specifico. Lo ha affermato venerdì il capo locale del sindacato Uilm Marco Lomio.

“Nonostante alcune difficoltà, l’impianto ha funzionato regolarmente da metà settembre, ma ora la carenza di chip sta colpendo un componente chiave, quindi l’azienda è stata costretta a interrompere le operazioni”, ha affermato Lomio.

Questa non è la prima volta nel 2022 che il sito produttivo del gruppo Stellantis si ferma per questo problema e si teme possa non essere l’ultimo dato che la crisi dei semiconduttori sembra ancora lontana da una risoluzione definitiva. Proprio nei giorni scorsi il CEO Carlos Tavares aveva detto che difficilmente prima della fine del 2023 si sarebbe arrivati ad una risoluzione del problema.

Ricordiamo che lo stabilimento Stellantis di Melfi produce auto molto popolari e importanti per il gruppo automobilistico quali Fiat 500X, Jeep Renegade e Jeep Compass anche nelle versioni ibride.

Più volte da sindacati e dipendenti della fabbrica è stata espressa preoccupazione per il futuro dell’impianto per il quale comunque Stellantis ha previsto un grosso investimento per la produzione di 4 nuove auto elettriche su piattaforma STLA Medium.

Tra queste auto ci saranno un crossover di Lancia e la nuova Opel Manta oltre a due auto di DS Automobiles.

